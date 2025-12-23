ಪ್ರಬಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನೇ ಮೀರಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ! ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವರ್ಷದ ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿನ ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಮ..

Kuwaiti Dinar value: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲ ಹೆಸರು 'ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್'. ಡಾಲರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 5 ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇಶವು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ದೇಶ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ 'ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್' (KWD). ಹೌದು, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಅತಿದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್, ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ಗಿಂತ ಬಹಳ ಹಿಂದಿದೆ. ಇಂದು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 180 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನು ಅವೆಲ್ಲದರ 'ತಂದೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ 30,000 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು? ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಕುವೈತ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಾರ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ?
ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ vs ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 290.59 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ 30,000 ರೂ. ಕುವೈತ್ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಕೇವಲ 103.20 ದಿನಾರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಲ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 1 ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಸುಮಾರು 3.27 US ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.
ಕುವೈತ್ ದಿನಾರ್ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು 'ಶಕ್ತಿಯುತ'ವಾಗಿದೆ? ಕುವೈತ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ. ದಿನಾರ್ನ ಈ ಬಲದ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿವೆ:
1. ತೈಲ ಸಾಗರ: ಕುವೈತ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಪಾರ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ದೇಶವು ಭಾರಿ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆ: ಕುವೈತ್ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 3. ಕಡಿಮೆ ಹಣದುಬ್ಬರ: ಅಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಿನಾರ್ನ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಚೀನಾ ವಿಶ್ವ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಕುವೈತ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಕುವೈತ್ನಂತಹ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ದಿನಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.