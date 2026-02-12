ವರ್ಷಕ್ಕೆ 8,000 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಗಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ರಾಶಿಗಟ್ಟಲೇ ಬಂಗಾರವಿರುವ ಏಕೈಕ ಜಾಗವಿದು..

ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಸತತ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನೆಲದಡಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಊಹಿಸಲು ಇದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮ್ಪೊನೆಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗಣಿಗಾರರಿಗೆ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವಾದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾಕ್ಕಿಂತ ಐದು ಪಟ್ಟು ಆಳವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲಸಗಾರರು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಲು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಖವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 8,000 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಲೋಹದ ಹಿಂದೆ, ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೋರಾಟಗಳಿವೆಯೇ? ಎಂಬುದರ ಅನುಮಾನ ನಿಮಗೂ ಮೂಡಬಹುದು.
ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಚಿನ್ನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.
ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುಪಾಲು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಖಂಡದಿಂದಲೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಗೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಯಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವದ 5 ಆಳವಾದ ಗಣಿ.
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ 3.9 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಣಿ ಟೌಟೋನಾ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವವರೆಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಸವುಕಾ, 3.7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಅದಿರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗಣಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೀಫಾಂಟೈನ್ ಗಣಿ, ಇದು ಭೂಗತದಿಂದ 3.42 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಯಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗಣಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಲೂಫ್ ಗಣಿ. 3.35 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಗಣಿ ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊನೆಯ ಗಣಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಲಾರೊಂಡೆ ಗಣಿ, ಇದು 3.26 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕೆನಡಾದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಗಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಚಿನ್ನ, ತಾಮ್ರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ ಎಂಪೊನೆಂಗ್ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಗಣಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗಣಿ ಭೂಗತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಲಿಫ್ಟ್ ತರಹದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.
ನಾವು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬಂಡೆಗಳ ತಾಪಮಾನವು 150°C ವರೆಗೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ತೀವ್ರ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರಣ, ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ದೈತ್ಯ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಲಿನ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಗಣಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 8,000 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವ ಈ ಗಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೇ ನಾವು ಇಂದು ಧರಿಸುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
