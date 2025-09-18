English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬರೀ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಿಯೇ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿವಾರವಿದು! ಇವರು ವಾಸವಿರುವುದು 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ

ಈ ಕುಟುಂಬವು ವಾಸಿಸಲು 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬ  ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ  ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 18, 2025, 12:36 PM IST
  • ವಿಶ್ವ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಇದು
  • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುವು?
  • ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ

Trending Photos

ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ವಿರೋಧ.. ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಸಹೋದರನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾತಕಿ ಈ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ನಟಿ!
camera icon12
shanaya katwe
ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಣ್ಣನ ವಿರೋಧ.. ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ಸಹೋದರನ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿದ ಪಾತಕಿ ಈ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ ನಟಿ!
ಬುಧನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಯ, ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
camera icon6
SURYA GOCHAR
ಬುಧನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಯ, ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ
ಅಪ್ಪಾ ಅಂದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌, 10 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಮಗಳು, 20ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ.! ಇದೆಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ
camera icon6
actress raasi
ಅಪ್ಪಾ ಅಂದು ಅದೇ ನಟನ ಜೊತೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌, 10 ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ಮಗಳು, 20ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ.! ಇದೆಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
camera icon6
Neem
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು
ಬರೀ ಎಣ್ಣೆ ಮಾರಿಯೇ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಿವಾರವಿದು! ಇವರು ವಾಸವಿರುವುದು 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ

18 ಸಹೋದರರು, 11 ಸಹೋದರಿಯರು, 9 ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 18 ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತ ಕುಟುಂಬ. ಈ ಕುಟುಂಬ  ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೂ  ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಕುಟುಂಬವು ವಾಸಿಸಲು 4000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಿಶ್ವ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ : 
700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೆ ಎಂಟು ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ಗಳು, 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿಹಾರ ನೌಕೆ, ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೆ  ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಈ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 9 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ  ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ !ಚುರುಕಾಗುವುದು ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಯಾವುವು? :
ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 305 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್(ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು) ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಬುಧಾಬಿಯ ರಾಜ ಕುಟುಂಬವಾದ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬವು 50 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯೆದ್ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವಾಸಿಸುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಕಸ್ರ್ ಅಲ್ ವತನ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಜ ಸಲ್ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅಲ್ ಸೌದ್.

ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ? : 
305 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬವು ತೈಲದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಅಬುಧಾಬಿ ಕುಟುಂಬವು ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ 11% ನಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲವೆಂದರೆ ದೇಶದ ವಿಶಾಲ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು. ಅವರು ಡಜನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಕಂಪನಿಗಳು, ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ 235 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್  ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು 110 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಅಬುಧಾಬಿ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ (ADQ) ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ PFRDA:ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಹಳೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನ

ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿದೆ? :
ಅಬುಧಾಬಿ ಎಮಿರೇಟ್ ಅನ್ನು ಆಳುವ ಅಬುಧಾಬಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ರಾಜಮನೆತನವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. 25,38,667 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.2 ಮಿಲಿಯನ್ USD) ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕುಟುಂಬವು ವಾಸಿಸಲು ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 380,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಈ ಅರಮನೆಯು 37 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಗುಮ್ಮಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಅಲ್ ನಹ್ಯಾನ್ ಕುಟುಂಬವು 5,000 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $1.2 ಮಿಲಿಯನ್ USD) ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯನ್ನು  ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೆಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂ ಸೂಪರ್‌ಯಾಚ್ಟ್ 
ಸರಿಸುಮಾರು 591 ಅಡಿ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ. 

ರಾಜಮನೆತನವು ಪರಿವರ್ತಿತ ಬೋಯಿಂಗ್ 747-400 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದೊಂದಿಗೆ ಭವ್ಯವಾದ ವೈಮಾನಿಕ ಮಹಲು ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ವಿಮಾನಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಈ ಕುಟುಂಬವು ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಅವೆಂಟಡಾರ್ SV ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

 

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Richest familyWorlds Richest familyRichest family of the world

Trending News