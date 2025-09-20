English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 20, 2025, 11:04 AM IST
Xiaomi Diwali Sale 2025: ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ..!

Xiaomi Diwali Sale 2025: ಚೀನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿ ಶಿಯೋಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಸೇಲ್ 2025 ರೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಮಾರಾಟವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು, ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜೀವನಶೈಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 60 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಶಿಯೋಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು mi.com, ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 14 ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Redmi Note 14 Pro+ 5G: ರೂ. 34,999 ರಿಂದ ರೂ. 24,999 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿದೆ.
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 14 ಪ್ರೊ 5G: ರೂ. 20,999 ರಿಂದ ರೂ. 28,999
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 14: ರೂ. 21,999 ರಿಂದ ರೂ. 15,499
ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 14 ಎಸ್ಇ: ರೂ. 14,999 ರಿಂದ ರೂ. 12,999
ರೆಡ್ಮಿ ಎ4 5ಜಿ: ರೂ. 8,499 ರಿಂದ ರೂ. 7,499
ರೆಡ್ಮಿ 14C: ರೂ. 9,999 ರಿಂದ ರೂ. 8,999
ರೆಡ್ಮಿ 15: ರೂ. 14,999 (ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಬೆಲೆ)

ಈ ಫೋನ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್, ದೀರ್ಘ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.Xiaomi ಮತ್ತು Redmi ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಇವು ಕೆಲಸ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 7: ರೂ. 34,999 ರಿಂದ ರೂ. 22,999 ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಶಿಯೋಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊ: ರೂ. 24,999 ರಿಂದ ರೂ. 16,999
ರೆಡ್ಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ 2: ರೂ. 13,999 ರಿಂದ ರೂ. 11,999
ರೆಡ್ಮಿ ಪ್ಯಾಡ್ SE 4G: ರೂ. 10,999 ರಿಂದ ರೂ. 7,999
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದವಾದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಶಿಯೋಮಿ, ರೆಡ್‌ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೂ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ Xiaomi ಮತ್ತು Redmi ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳು ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

CineMagiQLED X Pro ಸರಣಿ: ಈ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ರೂ. 44,999 ರಿಂದ ರೂ. 25,999 ಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ಯೂಎಲ್ಇಡಿ ಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಸರಣಿ: ರೂ. 44,999 ರಿಂದ ರೂ. 21,999
ಇವು 4K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಮರ್ಸಿವ್ ಆಡಿಯೊ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಗಳೂ ಇವೆ.

ರೆಡ್ಮಿ ವಾಚ್ ಮೂವ್: ರೂ.1,699
ರೆಡ್ಮಿ ಬಡ್ಸ್ 5C: ರೂ.1,799
ರೆಡ್ಮಿ 4i ಪವರ್‌ಬ್ಯಾಂಕ್ 20K: ರೂ.1,899
ಶಿಯೋಮಿ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ 4 ಲೈಟ್: ರೂ. 12,999
ಶಿಯೋಮಿ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಕಿಟ್: ರೂ.1,599

ಕೌಂಟರ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, Xiaomi ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೇವಲ 4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 52% ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 37% ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚವು ರೂ. 1,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮೂಲಕ ಇದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮಾರಾಟವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು,ಶೂನ್ಯ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ರೂ. 5,000 ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಹಬ್ಬದ ಸೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಯೋಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜೀವನಶೈಲಿ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

