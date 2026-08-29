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  • /Yamaha YZF-R2: ₹2.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 204cc ಸೂಪರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈಕ್‌ ಲಾಂಚ್, 26.5bhp ಪವರ್‌ ಜೊತೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್!

Yamaha YZF-R2: ₹2.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 204cc ಸೂಪರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈಕ್‌ ಲಾಂಚ್, 26.5bhp ಪವರ್‌ ಜೊತೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್!

Yamaha ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ YZF-R2 204cc ಸೂಪರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ₹2.30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಈ ಬೈಕ್‌ 26.5bhp ಪವರ್, 19.1Nm ಟಾರ್ಕ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌, 120Hz TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್‌ ಶಿಫ್ಟರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿದೆ. R15ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ R2, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಬೈಕ್‌ ಪ್ರಿಯರನ್ನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 29, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:57 PM IST
Yamaha YZF-R2: ₹2.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 204cc ಸೂಪರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೈಕ್‌ ಲಾಂಚ್, 26.5bhp ಪವರ್‌ ಜೊತೆ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್!

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

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