Yamaha YZF-R2 launched at ₹2.30 lakh in India: ಭಾರತೀಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ Yamaha ತನ್ನ ಹೊಸ YZF-R2 ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. R-Series ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಈ ಬೈಕ್, ಜನಪ್ರಿಯ Yamaha R15ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಭಾರತವೇ ಈ ಹೊಸ R-Series ಬೈಕ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮೊದಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, Yamaha ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 200cc ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ R2 ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ Yamaha YZF-R2ಯ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹2,30,500 ಆಗಿದೆ. ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ R2 M ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ ₹2,53,000 ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಕ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಐದು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವಿತರಣೆಗಳು 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
204cc ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ 26.5bhp ಪವರ್
Yamaha YZF-R2ಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಹೊಸ 204cc, ಲಿಕ್ವಿಡ್-ಕೂಲ್ಡ್, ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್. ಈ ಎಂಜಿನ್ 26.5bhp ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಮತ್ತು 19.1Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. R15ನಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ R2ಯ ಎಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ DOHC ಸೆಟಪ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಲ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿ DLC (Diamond-Like Carbon) ಕೋಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ Yamahaಯ ದೊಡ್ಡ R1 ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ Assist ಮತ್ತು Slipper Clutch ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಗೇರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಗಮವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಶಿಫ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಚಕ್ರದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಕೇವಲ 149 ಕೆಜಿ
YZF-R2ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ. ಬೈಕ್ ಹೊಸ ಹೈ-ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಡೈಮಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಫ್ರೇಮ್ನ ತೂಕ ಸುಮಾರು 14 ಕೆಜಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಕರ್ಬ್ ವೇಟ್ 149 ಕೆಜಿ. ಹಗುರವಾದ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಬೈಕ್ಅನ್ನ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಗರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. R15ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ ಚಾಸಿಸ್ ಸುಮಾರು 2.8 ಕೆಜಿ ಹಗುರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು
ಹೊಸ Yamaha R2ಯಲ್ಲಿ Yamaha Ride Control (YRC) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ Street, Sport ಮತ್ತು Rain ಎಂಬ ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. Street ಮೋಡ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಗೆ, Sport ಮೋಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ರೈಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತು Rain ಮೋಡ್ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೈಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರೈಡರ್ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಥ್ರಾಟಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ
R2ಯ ಎರಡನೇ ವೇರಿಯಂಟ್ನಿಂದ ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Yamaha ಇದನ್ನ ಈ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಟಾಪ್ R2 M ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲೂ ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ನಿಂದ ಕ್ಲಚ್ ಬಳಸದೆ ವೇಗವಾಗಿ ಗೇರ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇಗದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ರೈಡಿಂಗ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಬಹುದು.
5 ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ Yamaha R2 ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 5 ಇಂಚಿನ ಫುಲ್-ಕಲರ್ TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಡಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. Y-Connect ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ Smart Key System ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು
ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲೂ Yamaha ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ Traction Control System, Assist & Slipper Clutch ಮತ್ತು Dual-Channel ABS ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 37mm USD ಫೋರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಮೊನೋಶಾಕ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 282mm ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ರೇಡಿಯಲ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ವಿನ್ಯಾಸ
ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ Yamahaಯ ದೊಡ್ಡ R-Series ಬೈಕ್ಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಫೇರಿಂಗ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಬಾಡಿ ಹೊಸ R2ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. R15ನ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೂ R2 ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಬೈಕ್ನ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ 810mm ಮತ್ತು ವೀಲ್ಬೇಸ್ 1,340mm ಆಗಿದೆ.
ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳು, ಐದು ಬಣ್ಣಗಳು
Yamaha YZF-R2 ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವೇರಿಯಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
* YZF-R2: ₹2,30,500 — Metallic Black ಮತ್ತು Dark Bluish Grey ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ.
* YZF-R2 Quick Shifter: ₹2,39,500 — Matte White Pearl ಮತ್ತು Racing Blue ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ.
* YZF-R2 M: ₹2,53,000 — Metallic Grey ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ.
ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಟಾಪ್ R2 M ವೇರಿಯಂಟ್ನಲ್ಲಿ Adjustable Front Forks, Rear Shock Absorber, Clutch Lever ಮತ್ತು Brake Lever ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿವೆ.
R15ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನ
Yamaha R2 ಅನ್ನ R15ಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ R-Seriesನಲ್ಲಿ R15ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ R15 ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಯಸುವವರಿಗೆ R2 ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ KTM RC 200 ಮತ್ತು Hero Karizma XMR 210 ಮುಂತಾದ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋ ಉದ್ಯಮದ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ
Yamaha ಈಗಾಗಲೇ R2ಗಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೈಕ್ ವಿತರಣೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ Yamaha Blue Square ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ Yamaha YZF-R2 ಕೇವಲ ಹೊಸ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ Yamahaಯ 200cc ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿದೆ. 204cc ಎಂಜಿನ್, 26.5bhp ಪವರ್, 19.1Nm ಟಾರ್ಕ್, 149 ಕೆಜಿ ತೂಕ, 5 ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಮೂರು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ ಶಿಫ್ಟರ್ ಮುಂತಾದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಈ ಬೈಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ₹2.30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ R15ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಅನುಭವ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ Yamaha YZF-R2 ಗಮನಾರ್ಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.