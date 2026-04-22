ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ʼರಿಲೀಫ್‌ʼ: ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ತಂದ 22K, 24K ಚಿನ್ನದ ದರ ಪಟ್ಟಿ!

Gold Price Alert: ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಏರುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೀಳುತ್ತಾ ಸಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿದೆ.   

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Apr 22, 2026, 04:13 PM IST
  • ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲುಗಾಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ
  • ಮುಂದುವರೆಯಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆ
  • ಸ್ಥಿರತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

Gold Price Fall Again: Big Relief For Gold Buyers: ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಖಂಡಿತಾ ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನವೇ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದಾದದ ಮೇಲೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲುಗಾಡಲು ಏನು ಕಾರಣ?
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ. ಈಗ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮುಖಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಮುಂದುವರೆಯಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆ 
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೈಲ ಸಾಗಾಣೆಯಾಗುವ ಹಾರ್ಮುಝ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುತ್ತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತವಾಗಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಂಚಲತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಎಪ್ರಿಲ್ 22) 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 54 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,54,750 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆಭರಣ ಚಿನ್ನವಾದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 10  ಗ್ರಾಂಗೆ 1,41,850 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 41 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 10  ಗ್ರಾಂಗೆ 1,16,060 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.

ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ: 
ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದವರೆಗೂ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 9ರ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಶುರುವಾತಿನಲ್ಲಿ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 2,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,75,000 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ವೆತ್ಯಾಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,65,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. 

ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದರವಿದೆ?
ದೆಹಲಿ:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,490  
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,200 

ಜೈಪುರ: 
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,490
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,200  
 
ಚಂಡೀಗಢ: 
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,490  
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,200 

ಲಕ್ನೋ: 
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,490 
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,200

ಅಹಮದಾಬಾದ್: 
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,480 
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,190

ಮುಂಬೈ:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,475 
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,185

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,475 
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,185 

ಬೆಂಗಳೂರು:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15475 
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14185

ಹೈದರಾಬಾದ್: 
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,475
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,185

ಚೆನ್ನೈ: 
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,546
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,250

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ತೆರಿಗೆ (GST) ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ದರಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಖರವಾದ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

