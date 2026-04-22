Gold Price Fall Again: Big Relief For Gold Buyers: ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಖಂಡಿತಾ ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಜನಿತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮರುದಿನವೇ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದಾದದ ಮೇಲೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿತವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಇಳಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲುಗಾಡಲು ಏನು ಕಾರಣ?
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ. ಈಗ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮುಖಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮುಂದುವರೆಯಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಚಂಚಲತೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೈಲ ಸಾಗಾಣೆಯಾಗುವ ಹಾರ್ಮುಝ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುತ್ತ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂತವಾಗಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಚಂಚಲತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ದಿನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ಎಪ್ರಿಲ್ 22) 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 54 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,54,750 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆಭರಣ ಚಿನ್ನವಾದ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,41,850 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 41 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,16,060 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ.
ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ:
ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದವರೆಗೂ ಇದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 9ರ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲುಗಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಶುರುವಾತಿನಲ್ಲಿ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 2,60,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಯಿತು. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,75,000 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿತು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರದಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ವೆತ್ಯಾಸ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,65,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದರವಿದೆ?
ದೆಹಲಿ:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,490
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,200
ಜೈಪುರ:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,490
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,200
ಚಂಡೀಗಢ:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,490
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,200
ಲಕ್ನೋ:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,490
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,200
ಅಹಮದಾಬಾದ್:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,480
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,190
ಮುಂಬೈ:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,475
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,185
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,475
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,185
ಬೆಂಗಳೂರು:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15475
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14185
ಹೈದರಾಬಾದ್:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,475
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,185
ಚೆನ್ನೈ:
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹15,546
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹14,250
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- Gold Price: ಕೇವಲ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ... ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ.. ದುಬೈನಿಂದ Gold ತರಿಸುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..!
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ತೆರಿಗೆ (GST) ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ ದರಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಖರವಾದ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.