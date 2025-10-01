ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು ! ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ !

ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ .
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎರಡು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನವನ್ನಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನಾದರೂ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? :
ನೀವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ :
– ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು, ನಾಗರಿಕರು ಮೊದಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ https://www.pmindia.gov.in/hi ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು.
- ಇದರ ನಂತರ, PMOನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
–ಈಗ ನೀವು Write to the Prime Minister ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
– ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, CPGRAMS ಪುಟ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು.
– ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ, PMOನಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೂರಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
– ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೀವು ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು PMO ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆಫ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನ :
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೂರನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕವೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೂರು ಕಳುಹಿಸಲು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿ, ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್, ನವದೆಹಲಿ, ಪಿನ್ ಕೋಡ್ 110011 (Prime Minister’s Office, South Block, New Delhi, PIN code
110011. ) ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಾಗಿ,
ನೇರವಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ಅಂಚೆ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, 01123016857 ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡಾ ದೂರನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯೊಳಗಿನ ತಂಡವು ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತಂಡವು ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದರೆ, ಅದನ್ನು CPGRAMS ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರು http://pgportal.gov.in/ViewStatus.aspx ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೂರುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೂರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾ, ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.