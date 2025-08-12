English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೀವು FD RD ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ! ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿನ ಈ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ 2 ಪಟ್ಟು ಹಣ ಗಳಿಸಿ..!

ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರವು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ, ಖಾತರಿಯ ಲಾಭ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ. ಇಂದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 12, 2025, 03:47 PM IST
  • ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಎಲ್ಲರ ಕನಸು
  • ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ಯೋಜನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆ
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ 9 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ (KVP) ಯೋಜನೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಈ ಯೋಜನೆ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದೊಂದಿಗೆ ಖಾತರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹1,000 ರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿದರವು ವಾರ್ಷಿಕ 7.5% (ಸಂಯೋಜಿತ) ಆಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ₹2 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು 115 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 9.5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ₹4 ಲಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ನಿವಾಸಿಯು, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು.

ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ NRIಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. 2.5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ. ಇದರಿಂದ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಮ್ಯತೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, KVP ಯೋಜನೆಯು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಕಿಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರವು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ, ಖಾತರಿಯ ಲಾಭ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ, ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿ.

