ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಶುಲ್ಕಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ನಾವು 2025 ರ CBIC ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯರು ದುಬೈನಿಂದ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 12,569. ಆದರೆ ಅದೇ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ರೂ. 11,800. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಶೇಕಡಾ 8 ರಿಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 2 ರಿಂದ 8 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು 99.9% ಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಬಿಲ್, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ನಂತಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ದುಬೈನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಲು ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿವೆ.
2025 ರ CBIC ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪುರುಷರು ದುಬೈನಿಂದ 20 ಗ್ರಾಂ (ಗರಿಷ್ಠ 50,000 ರೂ. ವರೆಗೆ) ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುಂಕ ರಹಿತವಾಗಿ ತರಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ಯಾವುದೇ ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೆ 40 ಗ್ರಾಂ (ರೂ. 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ) ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿದರೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರಿಗೆ 20-50 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 3%, 50-100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 6% ಮತ್ತು 100 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 10% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ದರಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ 1 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರ ಸಿಇಪಿಎ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ.. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ಚಿನ್ನದ ಆಮದುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.