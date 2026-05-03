ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ EMI ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರಿಸುವುದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
Home Loan EMI: ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅನೇಕ ಜನರ ಕನಸು. ಆದರೆ ಆ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನೀಡುವ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳು 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಹಣಕಾಸು ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ 30 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಲವನ್ನೇ ಕೇವಲ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯಾದ್ರೂ ನಿಜ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು (EMI) ಸುಮಾರು 36,688 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಆತ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.32 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಬಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 82 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಇದೇ ಸಾಲವನ್ನ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಮಾಸಿಕ ಕಂತು 41,822 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 5,000 ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ.ಗಳ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ EMI ಪಾವತಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ಕಂತುಗಳ ಬದಲು 13 ಕಂತುಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸುವುದು. ಈ ಕ್ರಮದಿಂದ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ತೀರಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡ್ಡಿಯ ಭಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ (Financial freedom)ವನ್ನ ಬೇಗ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಾಲವನ್ನ ಬೇಗ ತೀರಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.