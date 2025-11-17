DMart shopping tips: ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ 'ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ'. ಇದು ದಿನಸಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ MRPಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಂದ ಟೈಯರ್ -2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ -3 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನೂ ತಲುಪಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ನಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?
ನೀವು DMartನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ದಿನದ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಗಳು) ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುಗೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ DMart ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಡಿಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ
* Expiry date (ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ) ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
* ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು: "ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ (ಡಿಮಾರ್ಟ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್) ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು.
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ
ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳು 'ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ'. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ, ತಿಂಡಿಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "Buy More Save More" ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ನೀತಿಯನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ರಿಟರ್ನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.