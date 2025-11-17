English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು!!

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು!!

ಮಾಸಿಕ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 'ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ ತಾಣ'ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 17, 2025, 10:57 AM IST
  • ನೀವು DMartನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ದಿನದ ಸಮಯದಿಂದ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
  • ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಗಳು) ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿರುತ್ತವೆ
  • ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು

Trending Photos

ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ.. ಹಳ್ಳಿಹೈದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ
camera icon7
Gilli Nata Yaru
ಯಾವ ಸ್ಟಾರ್‌ಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ.. ಹಳ್ಳಿಹೈದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ
ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ, ಅಸಭ್ಯ ಕೈ ಸನ್ನೆ.. ಟಾಸ್ಕ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡಿತಿರೋದು ಅನ್ಯಾಯ!? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸೊಲ್ವಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌?
camera icon6
ashwini gowda controversy
ರಕ್ಷಿತಾಗೆ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದ ಅಶ್ವಿನಿ, ಅಸಭ್ಯ ಕೈ ಸನ್ನೆ.. ಟಾಸ್ಕ್‌ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡಿತಿರೋದು ಅನ್ಯಾಯ!? ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸೊಲ್ವಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌?
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
camera icon9
Mercury Transit
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶ.. ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
camera icon5
Mahalakshmi rajayoga
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ
ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು!!

DMart shopping tips: ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ 'ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ'. ಇದು ದಿನಸಿ, ಬಟ್ಟೆ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ MRPಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಂದ ಟೈಯರ್ -2 ಮತ್ತು ಟೈಯರ್ -3 ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನೂ ತಲುಪಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಯಾವುದು?

ನೀವು DMartನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ದಿನದ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರಗಳು) ಅಂಗಡಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡುಗೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ DMart ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ: ಐಟಿಆರ್ ರೀಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಈ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಪಾಲಿಸಿ

* Expiry date (ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ) ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
* ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು: "ಸೀಮಿತ ಸ್ಟಾಕ್" ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರೀ ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
* ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿ. ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ (ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್) ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಡರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗಬಹುದು.

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ

ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳು 'ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ'. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ, ತಿಂಡಿಗಳು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌ಗಳಂತಹ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "Buy More Save More" ಕೊಡುಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗೆ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟ ಡಾಲರ್! 10 ಗ್ರಾ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.

ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಡಿಮಾರ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ನೀತಿಯನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ರಿಟರ್ನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

DMart offersDMart shopping tipsDMart discountsSave money at DMartDMart India

Trending News