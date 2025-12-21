English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಲಕ್ಷದ ಗೃಹ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 15-18 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಬಹುದು: ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಲಕ್ಷದ ಗೃಹ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 15-18 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಬಹುದು: ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಕನಸು ನನಸಾದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸವಾಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 20 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಗೃಹ ಸಾಲದ ಇಎಂಐಗಳು, ನಿರಂತರ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿಗಳು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿಯ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿಧಾನದಿಂದ ₹15-18 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Dec 21, 2025, 03:10 PM IST
  • ಅನೇಕರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ಪಾವತಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ
  • ವೇಗವಾಗಿ EMI ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲ & ಬಡ್ಡಿ ಹೊರೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು
  • ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬರೋಬ್ಬರಿ 15-18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಬಹುದು

Trending Photos

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ...
camera icon5
Vitamin B12 deficiency
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥ...
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
camera icon5
celebrity divorce 2025
2025ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..!
ದೊಡ್ಮನೆಯವರ ಜಗಳಕ್ಕಿಂತ ಫೇಮಸ್‌ ಆಯ್ತು ಇವರ ಕಾದಾಟ..! ರಕ್ಷಿತಾ – ಧ್ರುವಂತ್ ಆಗೋದ್ರು ಟಿಆರ್‌ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್
camera icon6
Rakshita Shetty
ದೊಡ್ಮನೆಯವರ ಜಗಳಕ್ಕಿಂತ ಫೇಮಸ್‌ ಆಯ್ತು ಇವರ ಕಾದಾಟ..! ರಕ್ಷಿತಾ – ಧ್ರುವಂತ್ ಆಗೋದ್ರು ಟಿಆರ್‌ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್
ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಈ ಎಲೆಯನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ರಿಸಲ್ಟ್‌..
camera icon7
Guava Leaves Benefits
ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಈ ಎಲೆಯನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ರಿಸಲ್ಟ್‌..
ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಲಕ್ಷದ ಗೃಹ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 15-18 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಬಹುದು: ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

Home Loan EMI: ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೃಹ ಸಾಲಗಾರರು ಅದನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. EMI ಹೊರೆಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಬಳಲುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಹೆಚ್ಚಿಸದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಹೌದು, ಖ್ಯಾತ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ಕೌಶಿಕ್ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎ ನಿತಿನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ಅನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: SBIನಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು? EMI ಎಷ್ಟು?

ಈ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು 12 EMIಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ EMI ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 26 ಅರ್ಧ EMIಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು 13 ಪೂರ್ಣ EMIಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ EMI ನೇರವಾಗಿ ಅಸಲು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 8-9% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ₹50-60 ಲಕ್ಷ (ಸುಮಾರು $1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಂದ $6 ಮಿಲಿಯನ್) ಗೃಹ ಸಾಲವಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನ 6-7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹12-18 ಲಕ್ಷ (ಸುಮಾರು $1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಂದ $1.8 ಮಿಲಿಯನ್) ಬಡ್ಡಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿದರ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾವತಿ ತಂತ್ರವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನ ಅತಿಬೇಗನೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಮೊದಲು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೂ, ಅಸಲು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು EMI ಹೊರೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಡಬಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Home Loan Calculatorreduce home loanhow to reduce home loantips to reduce home loanhow to reduce home loan tenure

Trending News