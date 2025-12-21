ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 ಲಕ್ಷದ ಗೃಹ ಸಾಲದಲ್ಲಿ 15-18 ಲಕ್ಷ ಉಳಿಸಬಹುದು: ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

Home Loan EMI: ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೃಹ ಸಾಲಗಾರರು ಅದನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. EMI ಹೊರೆಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಬಳಲುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಎಂಐ ಹೆಚ್ಚಿಸದೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಹೌದು, ಖ್ಯಾತ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ನಿತಿನ್ ಕೌಶಿಕ್ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎ ನಿತಿನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ EMI ಅನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು 12 EMIಗಳನ್ನ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ EMI ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 26 ಅರ್ಧ EMIಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಇದು 13 ಪೂರ್ಣ EMIಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ EMI ನೇರವಾಗಿ ಅಸಲು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಬಾಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 8-9% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ₹50-60 ಲಕ್ಷ (ಸುಮಾರು $1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಂದ $6 ಮಿಲಿಯನ್) ಗೃಹ ಸಾಲವಿದೆ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಈ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನ 6-7 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹12-18 ಲಕ್ಷ (ಸುಮಾರು $1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿಂದ $1.8 ಮಿಲಿಯನ್) ಬಡ್ಡಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ಡಿದರ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಾವತಿ ತಂತ್ರವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನ ಅತಿಬೇಗನೆ ಪಾವತಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಮೊದಲು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾವತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದಾತರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೂ, ಅಸಲು ಪಾವತಿಸುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು EMI ಹೊರೆಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿಧಾನವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ Zee Kannada News ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.)