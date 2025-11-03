English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕಾರ್ಡ್​​ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ATM ನಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು! ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌

ಕಾರ್ಡ್​​ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ATM ನಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು! ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌

How to withdraw money from ATM without card: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಇಂಟರ್‌ಆಪರೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಟಿಎಂಗೆ ಹೋದಾಗ, ನೀವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ "ಯುಪಿಐ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ" ಅಥವಾ "ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 3, 2025, 06:48 PM IST
    • ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
    • ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
    • UPI ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕಾರ್ಡ್​​ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ATM ನಿಂದ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು! ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಬಂತು ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್‌

How to withdraw money from ATM without card: ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮರೆತರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯುಪಿಐ ಕಾರ್ಡ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್‌ಪೇ ಅಥವಾ ಭೀಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಇಂಟರ್‌ಆಪರೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಟಿಎಂಗೆ ಹೋದಾಗ, ನೀವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ "ಯುಪಿಐ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ" ಅಥವಾ "ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಟಿಎಂ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ). ಇದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

UPI ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹತ್ತಿರದ ಯುಪಿಐ-ಬೆಂಬಲಿತ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹೋಗಿ.
ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ “UPI ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ” ಅಥವಾ “ICCW” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು (₹100 ರಿಂದ ₹10,000 ವರೆಗೆ) ನಮೂದಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ATM ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ PIN ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
ವಹಿವಾಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ATM ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು

ATM ನಲ್ಲಿ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹10,000 ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ UPI ಮಿತಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು PhonePe, Google Pay, Paytm ಮತ್ತು BHIM ಮೂಲಕ UPI ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ICCW-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ATM ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪ್ರತಿ ATM ನಲ್ಲಿ UPI ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ?

100% ಕಾರ್ಡ್‌ಲೆಸ್ ಭದ್ರತೆ: ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕದಿಯುವ ಭಯವಿಲ್ಲ.
ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ವೇಗ: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ: ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂಟರ್‌ಆಪರೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

