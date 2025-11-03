How to withdraw money from ATM without card: ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮರೆತರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಯುಪಿಐ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ಪೇ ಅಥವಾ ಭೀಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಪಿನ್ ನಮೂದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಕಾರ್ಡ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಟಿಎಂಗೆ ಹೋದಾಗ, ನೀವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ "ಯುಪಿಐ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ" ಅಥವಾ "ಐಸಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ" ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಎಟಿಎಂ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಎಟಿಎಂ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ). ಇದರ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
UPI ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಹತ್ತಿರದ ಯುಪಿಐ-ಬೆಂಬಲಿತ ಎಟಿಎಂಗೆ ಹೋಗಿ.
ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ “UPI ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ” ಅಥವಾ “ICCW” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು (₹100 ರಿಂದ ₹10,000 ವರೆಗೆ) ನಮೂದಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ATM ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
ನಿಮ್ಮ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ PIN ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
ವಹಿವಾಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಂತರ ATM ನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು
ATM ನಲ್ಲಿ UPI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹10,000 ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ UPI ಮಿತಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು PhonePe, Google Pay, Paytm ಮತ್ತು BHIM ಮೂಲಕ UPI ನಗದು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ICCW-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ATM ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಪ್ರತಿ ATM ನಲ್ಲಿ UPI ಬಳಸಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ?
100% ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಭದ್ರತೆ: ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕದಿಯುವ ಭಯವಿಲ್ಲ.
ಸ್ಕಿಮ್ಮಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ: ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ವೇಗ: ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಿರಿ.
ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯ: ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಇಂಟರ್ಆಪರೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.