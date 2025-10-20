English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಸರು, ಜನ್ಮತಾರೀಖೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೇ ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 20, 2025, 05:05 PM IST
ಭಾರತೀಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (UIDAI) ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಸರು, ಜನ್ಮತಾರೀಖೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಗದಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೇ ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ತಪ್ಪು ನಮೂದು ಮಾಡಿದರೆ ಮರುಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗುರುತು, ವಿಳಾಸ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂಪರ್.. ಡಬಲ್‌ ಬೋನಸ್ ಘೋಷಣೆ! ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ್ಯ..

ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದೇ ಅವಕಾಶ: ತಪ್ಪು ಮಾಡದಿರಿ!

UIDAI ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.ಹೆಸರಿನ ಕಾಗುಣಿತ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ಉದಾ: ಶ್ರೀಮಾನ್/ಶ್ರೀಮತಿ) ಕಾಣೆಯಾದರೆ, ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಎರಡು ಬಾರಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದರೆ, ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಮೊದಲ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಮತದಾರರ ಐಡಿ ಅಥವಾ PAN ಕಾರ್ಡ್‌ನಂತಹ ಸರಿಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ತಪ್ಪು ಹೆಸರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಜನ್ಮದಿನಾಂಕ ನವೀಕರಣ: ಜನ್ಮದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ತಪ್ಪಾದ ದಿನಾಂಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಿಂಚಣಿ, ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು: ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಥವಾ ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ. ನವೀಕರಣದ ನಂತರ ಮರು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ.ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ: ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರಲಿಂಗವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು ಬದಲಿಸಿದರೆ ಮರುಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: "ಜಗತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸಿದ್ದವಿಲ್ಲ" ಎನ್ನುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾವುಕರಾದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌

ಬೇಕಾದ ಪುರಾವೆ: ಮಾನ್ಯ ದಾಖಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಣೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್: ಅನಿಯಮಿತ ನವೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯ:

ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು (ಉದಾ: ಮನೆ/ನಗರ ಬದಲಾವಣೆ). ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದಂತಹ ಪುರಾವೆ ಬೇಕು.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ OTP ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು.

ತಪ್ಪು ನಮೂದಿನ ಅಪಾಯ: ತಪ್ಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ನಮೂದಿಸಿದರೆ ನವೀಕರಣ ವಿನಂತಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

UIDAI ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ (myaadhaar.uidai.gov.in) ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್/ಆಫ್‌ಲೈನ್ ನವೀಕರಣ ಮಾಡಿ.ಈ ನಿಯಮಗಳು ದಾಖಲೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ!.

