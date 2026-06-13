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ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು.. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್‌!

ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jun 13, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:02 PM IST
ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು.. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್‌ಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು.. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ
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