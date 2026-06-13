Sample business plan: ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವರವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತೋರಿಸಿದರೂ ಹಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸುದ್ಧಿಕರಣಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪಾದನೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣದ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಯೋಚನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗಬೇಕು.
ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ಲಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರೆ, ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ ಆ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕುಸಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮಟ್ಟ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸ್ನೇಹಿತನ ಆಯ್ಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ.
ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಸಮಯದ ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಸಮಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭೇಟಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದ ಆ ಭೇಟಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು.
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ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಕೇವಲ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಂದೇ ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶಾಲವಾದ ಚಿಂತನೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸದೃಢತೆ ಇರಲಿ. ಹಣ ಎನ್ನವುದು ಇಂದಿನ ಮೇನ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಣ ಒಂದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿ. ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
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