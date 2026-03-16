ನೀವೂ EMIನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ ಖರೀದಿಸಬಹುದು! ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 16, 2026, 04:10 PM IST
  • ನೀವೂ ಸಹ EMIನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು
  • ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ₹61.50 ಲಕ್ಷ ಇದೆ
  • ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 8.5% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್‌ ಲೋನ್‌ ನೀಡುತ್ತವೆ

Trending Photos

ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..
camera icon6
White Hair Remedies
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲ್ಲ..
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಇವರೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ
camera icon6
Priyamani
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆದ್ರೆ ಇವರೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್.. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ
camera icon6
Lakshmi Narayana Yoga
ಪ್ರಬಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗದಿಂದ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್.. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವೀಟಿ..! ಅನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ
camera icon6
Anushka Shetty
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೊಸೆಯಾಗಲಿದ್ದಾಳೆ ಸ್ವೀಟಿ..! ಅನು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಇವರೇ ನೋಡಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಇಂತಹ ಕಾರುಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ N, ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋವರ್ ಡಿಫೆಂಡರ್‌ನಂತಹ ಕಾರುಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಕಾರುಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರ ನೆಚ್ಚಿನ SUV ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ SUVಯ ಎಕ್ಸ್‌ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 34.16 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 49.59 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ, ವಿಮೆ, ರಸ್ತೆ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 59 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 800 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್.. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಖರೀದಿಸುವ ಕಾರಿನ ಮೌಲ್ಯವು ಆತನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 59 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಕಾರನ್ನ ಆರಾಮವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಕನಿಷ್ಠ 1.18 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈಗ ಇಎಂಐ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ.. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್‌ನ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹61.50 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯ ಸುಮಾರು 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಸುಮಾರು ₹11.76 ಲಕ್ಷ ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು ₹49.74 ಲಕ್ಷವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8th Pay Commission: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 35% ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ!

ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸುಮಾರು 8.5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸಾಲಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಈ ಸಾಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಮಾಸಿಕ EMI ಸುಮಾರು ₹1,00,000+ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ಈ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು EMI ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರು ಸಾಲದ EMI ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳದ 20 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ EMI ಪಾವತಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಕನಿಷ್ಠ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗಿರಬೇಕು.

ಇದಲ್ಲದೆ ದುಬಾರಿ SUV ಖರೀದಿಸುವುದು ಕೇವಲ EMI ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ವಿಮೆ, ಸೇವೆ, ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಭಾರೀ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್‌ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಆದಾಯ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

