ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ..!

ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 11, 2025, 03:41 PM IST
  • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ₹500 ಅಗತ್ಯವಿದೆ
  • ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಸೇರಬಹುದು
  • ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ..ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಗಳಿಕೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹12,500 (ಅಂದರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹1.5 ಲಕ್ಷ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಸುಮಾರು ₹40.68 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು ₹22.5 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ₹18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆ-ಮುಕ್ತ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ತ್ರಿವಳಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಕೆಲವೇ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜಣ್ಣ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಔತಣ ಕೂಟ: ಸಿಎಂ-ಅಹಿಂದ ಸಚಿವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ.ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಂತಹ ಅಸ್ಥಿರ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ₹500 ಅಗತ್ಯವಿದೆ.ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಸೇರಬಹುದು.ಈ ಯೋಜನೆಯು 15 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಅಭ್ಯಾಸವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಬಳಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ: 9 ಮಂದಿ ಸಾ*ವು, ದೇಹಗಳು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರ..!

ಪಿಪಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

 

 

