ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಿಗಲಿದೆ ಭರಪೂರ ಲಾಭ..! ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 61,000 ರೂ ವೇತನ...!

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (PPF) ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಪಿಎಫ್) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. 15+5+5 ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ₹1.03 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು.
ಈ ಮೊತ್ತವು ಸುಮಾರು ₹61,000 ನಿಯಮಿತ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಪಿಪಿಎಫ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 7.1% ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ.
₹1.03 ಕೋಟಿ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹1.5 ಲಕ್ಷವನ್ನು 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ ₹22.5 ಲಕ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ. 7.1% ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ, ಈ ಮೊತ್ತವು 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ₹40.68 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ₹18.18 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.ಈಗ ನೀವು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ₹57.32 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ₹16.64 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ ₹80.77 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹23.45 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ಬರುತ್ತದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ನಿಧಿ ₹1.03 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹61,000 ಪಿಂಚಣಿ:
25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನೀವು ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಅದು 7.1% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಾರ್ಷಿಕ ₹7.31 ಲಕ್ಷ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹60,941 ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ₹1.03 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ನಿಧಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.