ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈ ಅಕೌಂಟ್‌ ಇದ್ದರೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಿದರೂ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ TAX ನೋಟಿಸ್!

Income Tax Notice rules : ಜಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ 114E(2) ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆದಾರರ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಂತ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರು ಸಹ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುವವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಬಹುದು.
ನಿಯಮ 114E: ಜಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಈಗ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮ 114E(2) ಪ್ರಕಾರ, ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆದಾರರ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ನೋಟಿಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದ ಜನರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮ 114E(2) ಎಂದರೇನು? : ಈ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಖಾತೆದಾರರ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ಮೊತ್ತವು ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪರಿಹಾರವೇನು? : ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶಾಖೆಯು ನಿಜವಾದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ AIS ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು PAN ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.