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ಹಣದ ಮಹತ್ವದ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗುತ್ತೀರಿ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಟಿಪ್ಸ್‌!

ಮಿತಿಮೀರಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವವರು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 15, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 07:01 PM IST
ಹಣದ ಮಹತ್ವದ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗುತ್ತೀರಿ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಟಿಪ್ಸ್‌!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಹಣದ ಮಹತ್ವದ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗುತ್ತೀರಿ.. ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಟಿಪ್ಸ್‌!
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