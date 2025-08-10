ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ತೆರೆಯುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳೂ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.ಭಾರತದಂತಹ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗೇಮ್-ಚೇಂಜರ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ನಿಯಮ ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ:
ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವು 2019ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಈಗಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಡಿಕಾರ್ಬನೀಕರಣ (ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ) ಗುರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂರೀಕ್ಷಿಸಲಿದೆ.ಈ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ನ ಮಾಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಖಮಲ್ ಜೈನ್ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಿಂದ 14 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
2019 ರಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನು?
2019ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಯು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್, ರಿಫೈನಿಂಗ್, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 2,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿತು.ಚಿಲ್ಲರೆ (ರಿಟೇಲ್) ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ (ಬಲ್ಕ್) ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತು.ಜೊತೆಗೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನ (ಸಿಎನ್ಜಿ, ಎಲ್ಎನ್ಜಿ, ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಥವಾ ಇವಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್) ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.100 ಚಿಲ್ಲರೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 5% ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬೇಕು.
ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗಲಿದೆ?
ಹೊಸ ಸರಳೀಕೃತ ನಿಯಮಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ತೆರೆಯುವುದು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಭಾರತದ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಆಸಕ್ತಿ?
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವು ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ತೆರೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿವೆ.
- ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ: 1,500 ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
- ಬಿಪಿ: 1,991 ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿ (ಹಿಂದಿನ ಎಸ್ಸಾರ್ ಆಯಿಲ್): 6,763 ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
- ಶೆಲ್: 355 ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಸರಕಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು: ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ (IOC) 40,666 ಪಂಪ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನಂತರ ಬಿಪಿಸಿಎಲ್ (23,959) ಮತ್ತು ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ (23,901) ಇವೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮವು ಇಂಧನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.ಸರಳೀಕೃತ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ತೆರೆಯುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.