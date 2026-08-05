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ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸರಣಿ ಹಕ್ಕು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ 'ಝೀ'! 

ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಾದ ‘ಸಿರಿ ಎ’, ‘ಕೋಪಾ ಇಟಾಲಿಯಾ’ ಹಾಗೂ ‘ಸುಪರ್‌ಕೋಪಾ ಇಟಾಲಿಯಾನಾ’ ಪಂದ್ಯಗಳ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು 'ಝೀ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್' ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 05, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:08 PM IST
ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಸರಣಿ ಹಕ್ಕು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ 'ಝೀ'! 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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