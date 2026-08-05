ಮುಂಬೈ : ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮನರಂಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (ZEE) ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ಗಳಾದ ‘ಸಿರಿ ಎ’ (Serie A), ‘ಕೋಪಾ ಇಟಾಲಿಯಾ’ (Coppa Italia) ಮತ್ತು ‘ಸುಪರ್ಕೋಪಾ ಇಟಾಲಿಯಾನಾ’ (Supercoppa Italiana) ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಝೀ ಸಂಸ್ಥೆಯು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೌದು.. ಆಗಸ್ಟ್ 22, 2026 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬವು ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳು ಝೀ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:
5 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದ: 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಹಕ್ಕು 'ಝೀ' ಪಾಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?: ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಝೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ ZEE5 ಹಾಗೂ Unite8 Sports ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ, ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು: ಎಸಿ ಮಿಲನ್ (AC Milan), ಇಂಟರ್ ಮಿಲನ್ (Inter Milan) ಮತ್ತು ಯುವೆಂಟಸ್ (Juventus) ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಲೌಟಾರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್, ಪಾಲೊ ಡೈಬಾಲಾ, ಮಾಟಿಯೊ ರೆಟೆಗುಯಿ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ಆಟವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ Unite8 Sports (ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್) ಸಿಬಒ (CBO) ಭಾವೇಶ್ ಜನಾವ್ಲೇಕರ್, "ಝೀ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಸಾರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 'ಸಿರಿ ಎ', 'ಕೋಪಾ ಇಟಾಲಿಯಾ' ಮತ್ತು 'ಸುಪರ್ಕೋಪಾ ಇಟಾಲಿಯಾನಾ' ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಹಂತದ ದೊಡ್ಡ ಸರಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಫೀಫಾ (FIFA) ಮತ್ತು ಬುಂಡೆಸ್ಲಿಗಾ (Bundesliga) ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲೀಗ್ಗಳು ಕೂಡ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಝೀ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭರವಸೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.