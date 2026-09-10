ನವದೆಹಲಿ: ಬಾಂಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರ ನಂತರ ಕಾನೂನು, ನಿಯಂತ್ರಣ, ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೀ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಬಾಂಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2026ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು, ನೀತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಕರು ಬಾಂಡ್ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಆಸ್ತಿ (RWA) ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕೊನೆಯ ಪ್ಯಾನಲ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಯಿತು.
STOEX ಸಿಇಒ ಸುದೀಪ್ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಟೋಕನ್ ಆಫರಿಂಗ್ಸ್ (STOs) ಮೂಲಕ ಆಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿಶಾಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೋಕನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ ಎದುರಾಗುವ ಕಾನೂನು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವತ್ತ ಉದ್ಯಮದ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಟರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೂ ಅವರು ನೀಡಿದರು. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (MAS) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟೋಕನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಮಾರು 15 ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಯಾಂಡ್ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ. ಟೋಕನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಲೆಡ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ವಿಭಜಿತ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇದರಿಂದ ಗೋಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚಟರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಟೋಕನ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಂತರದ ಸವಾಲುಗಳು
ಟೋಕನ್ ರಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಟರ್ಜಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ದ್ರವ್ಯತೆ: ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಆಸ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಟೋಕನೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ದರ್ಜೆಯ ಕಸ್ಟಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್: ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡ್ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ನೈಜ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವ
ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಚಟರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಟೋಕನ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಲೀಕತ್ವಕ್ಕೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಾಗದದ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ದಾಖಲೆಗಳಂತೆಯೇ ಕಾನೂನು ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯ ಸವಾಲು
ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಪಾಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಚಟರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ದುರ್ಬಲತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ದರ್ಜೆಯ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ತೀವ್ರ ಐಟಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಟರ್ಜಿ ಹೇಳಿದರು. ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.