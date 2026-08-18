/Zee Media: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು; ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಮಾತು

Zee Media: ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಂತರ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲು Zee Media Corporation Ltd ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ರಕ್ತಿಮ್ ದಾಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. Zee Business ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಂಪಾದಕ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಗ್ವಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಂಪನಿಯ ಹಣಕಾಸು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸದ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Q1ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ 4.7% ಏರಿಕೆ!
2026ರ ಜೂನ್ 30ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ Zee Mediaದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಆದಾಯ ₹190.85 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ ₹182.36 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 4.7% ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 21% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೆಚ್ಚ ₹174.59 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ₹16.26 ಕೋಟಿ EBITDA ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ₹11 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟ ₹26 ಕೋಟಿಯಿಂದ ₹12 ಕೋಟಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ!
ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯವೇ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಆದಾಯವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 47.7% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹179.71 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಇದು ₹121.66 ಕೋಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಆದಾಯವೂ 9.9% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹11.14 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ₹10.13 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಏಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾಹೀರಾತು ಹೊರತಾಗಿ ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಿಇಒ ರಕ್ತಿಮ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ನಿಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ಗುರಿ!
Zee Media ಇದೀಗ "ಒಮ್ನಿ ಚಾನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯತ್ತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವುದೇ ಒಮ್ನಿ ಚಾನೆಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಧಿಕ ಬಳಕೆಯೇ ಈ ರೂಪಾಂತರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ತಿಮ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ Zee Bharat ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ರೂಪ
ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ Zee Bharat ಅನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುವಜನರು ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಂಪನಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ Zee Bharatನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30% ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ 70% ಕಂಟೆಂಟ್ ಯುವಜನರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನಾನ್-ನ್ಯೂಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿದೆ. ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ YouTube ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ತಿಮ್ ದಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Ai ಬಳಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು
ಇನ್ನು Zee Mediaದ ರೂಪಾಂತರ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಐ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನೀಡುವುದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನ್ಯೂಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ದಾಸ್ " ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ರೈನ್ " ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
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ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಬಳಕೆ, ಎಐ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮಾದರಿಗಳು, ಯುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ Zee Media ತನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.