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Zee Media: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು; ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಮಾತು

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಂತರ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಲು Zee Media Corporation Ltd ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಇಒ ರಕ್ತಿಮ್‌ ದಾಸ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 18, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:29 PM IST
Zee Media: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು; ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಮಾತು

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Prajwal B

Prajwal B

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Zee Media: ಡಿಜಿಟಲ್‌ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು; ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಮಾತು
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