Agson Global Loan Default: ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡುವ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷವೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇದೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ 1,600 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NARCL) ಸುಮಾರು 2,172 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 579 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ಝೀ ನ್ಯೂಸ್ನ ವಿಶೇಷ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡದೆಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಎನ್ಎಆರ್ಸಿಎಲ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರೀ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಝೀ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗ್ಸನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್, ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಆಸ್ತಿ (NPA) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ (NCLT)ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅಗ್ಸನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದರೂ, ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ (NCLAT) ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗಂಭೀರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ., ಅಲ್ಲದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡಾ NCLAT ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಸೆಟ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ (NARCL)ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಂಪನಿ NPA ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗ
ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಎನ್ಎಆರ್ಸಿಎಲ್ಗೆ 2,172 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮರುಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ 579 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಗ್ಸನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ಗೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸದ್ಯ ಸುಮಾರು 1,593 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡದ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ ವಸೂಲಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ 2021ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ NARCL ಅನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಖಾಸಗಿ ಅಸೆಟ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಲೂಟಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದೇ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ZEE NEWS ಬಳಿ ಇರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ Agson Global Pvt Ltd ಕಂಪನಿಯ 2,172 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡದೆ 579 ಕೋಟಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಹಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿ!
ಝೀ ನ್ಯೂಸ್ ತನಿಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅಗ್ಸನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಳಿ ಸೋನಿಪತ್ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 30 ಎಕರೆ ಜಮೀನು, ಸುಮಾರು 300 ಕೋಟಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ತಿಗಳು ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಲೋನ್ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ NARCL ಇವುಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪವಿದೆ.
