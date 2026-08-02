/Z ಕಂಪನಿಯ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ESOP ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಶೇರುದಾರರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!

ಮುಂಬೈ : ದೇಶದ ಮುಂಚೂಣಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Zee) ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (EGM) ಕಂಪನಿಯ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಶೇರುದಾರರು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವರ್ತಕ (Promoter) ಗುಂಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು (Convertible Warrants) ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ 'ಟ್ರೂಲಿ ಯುವರ್ಸ್' (Truly Yours) ಹೆಸರಿನ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಯೋಜನೆ (ESOP) ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಶೇರುದಾರರು ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ಣಯದ ಮುಖ್ಯ ವಿವರಗಳು:
ಬೃಹತ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ: ಪ್ರವರ್ತಕ ಗುಂಪಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರಂಟ್ಗೆ ₹126 ದರದಂತೆ ಒಟ್ಟು 24,94,85,563 ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪಾಲು ಹೆಚ್ಚಳ: ಪ್ರವರ್ತಕರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ₹3,143.5 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಶೇರು ಪಾಲು ಶೇಕಡಾ 23.79% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇರು ಕೊಡುಗೆ: 'ಟ್ರೂಲಿ ಯುವರ್ಸ್' ESOP ಯೋಜನೆಯಡಿ Z ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅರ್ಹ ನೌಕರರಿಗೆ 1 ರೂ. ಮುಖಬೆಲೆಯ 3,74,22,835 ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಝೀ ಎಂಟರ್ಟೇನ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಗೋಪಾಲನ್ ಅವರು, "ಶೇರುದಾರರು ನೀಡಿದ ಈ ಬೆಂಬಲವು ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ಭರವಸೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳವು ಕಂಪನಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ನೌಕರರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಹ-ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ESOP ಯೋಜನೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ.