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Z ಕಂಪನಿಯ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ESOP ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಶೇರುದಾರರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!

ಝೀ ಎಂಟರ್‌ಟೇನ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Zee) ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶೇರು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಶೇರುದಾರರು ಭಾರಿ ಬಹುಮತದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 02, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:29 PM IST
Z ಕಂಪನಿಯ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ESOP ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಶೇರುದಾರರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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