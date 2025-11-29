English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Business
  • ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ಸಾವಿರ..! ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಈಗಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ಸಾವಿರ..! ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಈಗಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Zero Balance Bank: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದೇ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆದರೆ PMJDY ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ₹10,000 ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 29, 2025, 03:37 PM IST
  • ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು
  • ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ ಇದ್ದರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ 10 ಸಾವಿರ..! ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ ಈಗಲೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Zero Balance Bank: ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನಧನ್ ಯೋಜನೆ (PMJDY) ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಿಲ್ಲ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹10,000 ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೆರೆಯುವ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಕೆಲ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲೆಂಡರ್‌ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂಪರ್‌ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! LPG ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಉಚಿತ ವಿಮೆ, ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು. ಇದು ತುರ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒದಗುವ ಸಣ್ಣ ಸಾಲದಂತೆ. ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ಹೋಗಿ ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಜನಧನ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ವಿರಳ.

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ವು ನಿಮ್ಮ ವಹಿವಾಟಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಖಾತೆಯ ಸಕ್ರಿಯತೆ, ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧರಿಸಿ ₹10,000ವರೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೂ ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸುಲಭ.

ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ—ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ, ತುರ್ತು ಪ್ರಯಾಣ, ಮನೆ ಖರ್ಚು—ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕ. ಹಣ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಹಣ ಬಂದ ನಂತರ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗ್ಯಾಸ್‌ ಸಿಲೆಂಡರ್‌ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂಪರ್‌ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! LPG ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಉಚಿತ ವಿಮೆ, ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಗಮನದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಓವರ್‌ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೂ ನಿಯಮಗಳು ಬೇರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.

