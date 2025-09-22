ಈ 34 ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 0 ತೆರಿಗೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆ; ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ನೋಡಿ

zero tax on essential items : ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ GST ಹೊಸ ಎರಡು ಹಂತದ ದರ ರಚನೆಯು ಇಂದಿನಿಂದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22) ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 'GST 2.0' ಸರಳೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ, ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ 99 ಪ್ರತಿಶತವು 5 ಪ್ರತಿಶತ ತೆರಿಗೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ GST ದರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಎರಡು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. 5% ಮತ್ತು 18% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರಲಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ..
ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ
ಸಿಹಿತಿಂಡಿ - ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರುವುದು, UHT (ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಹೈ ತಾಪಮಾನ) ಹಾಲು, ಪರಾಠ ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾರತೀಯ ಬ್ರೆಡ್ (ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್), ಪನೀರ್ ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರುವುದು, ಪಿಜ್ಜಾ, ಖಾಖ್ರಾ, ಚಪಾತಿ
ವ್ಯಾಯಾಮ ಪುಸ್ತಕ, ರಬ್ಬರ್, ಕೋಡೆಡ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ಬೋರ್ಡ್, ಗ್ರಾಫ್ ಪುಸ್ತಕ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಬುಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಧಾನ್ಯಗಳು, ಪಾಸ್ತಾ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೇಕ್ಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು, ಕೆಲವು ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳು, ಕೋಕೋ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂದರೆ ಗೋಡಂಬಿ, ಖರ್ಜೂರ, ಪಿಸ್ತಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಐದು ಪ್ರತಿಶತ ಇರುತ್ತದೆ. ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 18 ಮತ್ತು 12 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಕೂಡ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೂಡ 12 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 5 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ತೆರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು 'ಉಳಿತಾಯ ಹಬ್ಬ'ವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾನುವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. "ನಾನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೇಶವಾಸಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೇರೂರಬೇಕು. ಆಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
