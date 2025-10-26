ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ 22 ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು! ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಲೂಟಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಆಟ..

Fake Universities: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಯುಜಿಸಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವು ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜೊಂದು ತನಗೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುಜಿಸಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 2(ಎಫ್) ಅಥವಾ 3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ನೀಡುವ ಪದವಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯುಜಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೂ, ನಕಲಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಯುಜಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 22 ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 9. ಅದರ ನಂತರ, ಐದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದವು ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಯುಜಿಸಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-17 ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಲಾಸ್, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಫಲ! ಈಗ 40,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಒಡೆಯನೀತ..
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ. ರಾಜಧಾನಿಯ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅನಾಮಧೇಯತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದಲ್ಲಾಳಿ ಜಾಲವು ಅಂತಹ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ನೆಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ನಕಲಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕದೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅವು ನಿಜವಾದವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ..
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಡಿಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯುಜಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬದಲು ಕರಪತ್ರಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ನಕಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯುಜಿಸಿ ಅಂತಹ ನಕಲಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬದಲು, ಅವರು ಮರುಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳ ಕೊರತೆಯು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಗರಣಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಇದು ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕದಿಯುತ್ತವೆ.