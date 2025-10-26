English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Career
  • ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ 22 ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು! ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಲೂಟಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಆಟ..

ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ 22 ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು! ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಲೂಟಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಆಟ..

 fake universities in india: ಯುಜಿಸಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಕಲಿ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಗುರುತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 26, 2025, 05:59 PM IST
  • ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ
  • ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ

Trending Photos

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.​!
camera icon7
Bigg Boss Kannada 12
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಅಚ್ಚರಿಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್.​!
ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
camera icon4
Mercury-Mars conjunction
ಬುಧ-ಮಂಗಳನ ಸಂಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
camera icon7
Da hike in karnataka latest news
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್ : ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಶೇ. 58 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ
ಭಾರತದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!
camera icon7
Iran currency
ಭಾರತದ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ!
ದೇಶದಲ್ಲಿವೆ 22 ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು! ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಲೂಟಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಆಟ..

Fake Universities: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಯುಜಿಸಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವು ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜೊಂದು ತನಗೆ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುಜಿಸಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 2(ಎಫ್) ಅಥವಾ 3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ನೀಡುವ ಪದವಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಯುಜಿಸಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೂ, ನಕಲಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಯುಜಿಸಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 22 ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 9. ಅದರ ನಂತರ, ಐದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ. ಉಳಿದವು ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಯುಜಿಸಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-17 ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಲಾಸ್‌, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಫಲ! ಈಗ 40,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಒಡೆಯನೀತ..

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ. ರಾಜಧಾನಿಯ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅನಾಮಧೇಯತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ದಲ್ಲಾಳಿ ಜಾಲವು ಅಂತಹ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ನೆಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ನಕಲಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕದೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅವು ನಿಜವಾದವುಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-17 ಬಾರಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಲಾಸ್‌, ಬೀದಿಗೆ ಬಂದ್ರೂ ಛಲ ಬಿಡದೇ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಫಲ! ಈಗ 40,000 ಕೋಟಿ ಕಂಪನಿ ಒಡೆಯನೀತ..

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿದ್ದರೂ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಡಿಲಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯುಜಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಜುವಾತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬದಲು ಕರಪತ್ರಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ನಕಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯುಜಿಸಿ ಅಂತಹ ನಕಲಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಹುದು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬದಲು, ಅವರು ಮರುಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಹೆಸರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮಗಳ ಕೊರತೆಯು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಒಂದು ಕಾರಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಗರಣಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸಹ, ಇದು ಕಡಿಮೆ-ಅಪಾಯದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ವ್ಯವಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಕದಿಯುತ್ತವೆ. 
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Fake UniversitiesUniversity Grants CommissionUGCInstitute of Management and Engineering in DelhiKotla Mubarakpur

Trending News