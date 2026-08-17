/Tukaram Mundhe: 21 ವರ್ಷ ಸೇವೆ, 25 ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ; ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ

Tukaram Munde Success Story: "ಸಿಂಘಮ್", "ಯುವ ಐಕಾನ್", "ಜನರ ನಾಯಕ" 21 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 25 ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಮಣಿಯದೆ ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೈಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ...?
ಹೌದು, ಇದೇ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತರಾದ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅವರ 90 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಅಸರಾಬಾಯಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ತಲುಪಿತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ತಮ್ಮ ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಊರಿಗೆ ಬಂದು ದುಃಖದ ನಡುವೆಯೂ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ತಾಯಿಯ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಡುವ ಬದಲು ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಆಲದ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟರು. ತಮಗೆ ಬದುಕು ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಆಲದ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಹೀಗೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿದ ನಂತರವೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಸಿರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು, 51 ವರ್ಷದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಮುಂಢೆ.
ಯಾರು ಈ ತುಕಾರಾಮ್ ಮುಂಡೆ?
1957 ರ ಜೂನ್ 3 ರಂದು ಬೀಡ್ನ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ತಂದೆ ಹರಿಭಾವು ಮುಂಡೆ, ತಾಯಿ ಅಸರಾಬಾಯಿ ಮುಂಢೆ ದಂಪತಿಯ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿ ತುಕರಾಮ್ ಮುಂಡೆ ಜನಿಸಿದರು. ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಜೊತೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದರು. ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಶಿಸ್ತನ್ನೂ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರು. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪದ ಬಳಿ ಕೂತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇವರು ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ನಗರದ ( ಆಗಿನ ಔರಂಗಬಾದ್) ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮರಾಠವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದರು.
ಅಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ-2006 ಜಾರಿ!
2005 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಗರಿಕಾ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 20ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು, IAS ಅಧಿಕಾರಿಯಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವರನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ FDA ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇವರು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೂಡಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. FDA ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ʻಅಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಯ್ದೆ-2006ʼನ್ನು ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಅಸಮಾಧಾನ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮುಂಡೆ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು "ನಾನು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತಿದ್ದೇನೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವವರು ಯಾರಿಗೂ ಭಯ ಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಜನರ ಸೇವಕನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮಾಡುತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 26 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ FDA ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತುಕಾರಾಮ್ ಮುಂಡೆ ಹೋಟೆಲ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಕಲಿ ಔಷಧಿ, ಗುಟ್ಕಾ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2014ರಲ್ಲಿ ತುಕಾರಾಮ್ ಸೊಲ್ಲಾಪುರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿದ್ದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ದ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
2016ರಲ್ಲಿ ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಪುರಸಭೆಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಒಂದು ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು. ತುಕಾರಾಮ್ ಮುಂಡೆ ಇವರು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.