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Tukaram Mundhe: 21 ವರ್ಷ ಸೇವೆ, 25 ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ; ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ

Tukaram Mundhe: "ಸಿಂಘಮ್‌", ‌"ಯುವ ಐಕಾನ್", "ಜನರ ನಾಯಕ" 21 ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 25 ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿ, ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಮಣಿಯದೆ ನಿಷ್ಠೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೈಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ  ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ...? 
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 17, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:08 PM IST
Tukaram Mundhe: 21 ವರ್ಷ ಸೇವೆ, 25 ಬಾರಿ ವರ್ಗಾವಣೆ; ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ

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Prajwal B

Prajwal B

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