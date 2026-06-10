Charu Pandey Success Story: ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವುದು ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪವಿಟ್ಟಂತೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ 23 ವರ್ಷದ ಚಾರು ಪಾಂಡೆ ಎನ್ನುವ ಯುವತಿಯ ಯಶಸ್ಸು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು 19 ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರಾಯ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿಲ್ಡಾ-ನೆವ್ರಾ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಚಾರು ಪಾಂಡೆ (Charu Pandey) ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚೆನ್ನೈನ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ (CAG) ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರು ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಚಾರು ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ Staff Selection Commission (SSC) ನಡೆಸಿದ ಹಲವಾರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. SSC CGL, SSC CHSL, SSC MTS, SSC GD, SSC CPO ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಚಾರು ಪಾಂಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರು ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರು ಪಾಂಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐಬಿಪಿಎಸ್ ಪಿಒ, ಐಬಿಪಿಎಸ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಎಸ್ಬಿಐ ಪಿಒ, ಎಸ್ಬಿಐ ಕ್ಲರ್ಕ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರು ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಚಾರು ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಿದ ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ, ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಚಾರು ಪಾಂಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ತಯಾರಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಸಾರಿಗೆ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸಿಜಿ ಎನ್ಎಚ್ಎಂ ನಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾರು ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಕೇವಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರು ಪಾಂಡೆ ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಅವರು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದರು. ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವರು ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಾರು ಪಾಂಡೆ ಅವರು 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 19 ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಅಸಾಧಾರಣ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ, ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿಯುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಚಾರು ಪಾಂಡೆ ಅವರಂತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಉದಾಹರಣೆ.