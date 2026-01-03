English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
SSLC, PUC ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ.. ಆಧಾರ್‌ ಸೇವಾ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಅಹ್ವಾನ!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದ್ದು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್‌ ಅದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.   

ಉದ್ಯೋಗ ಎನ್ನುವುದು ಬದುಕನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹುದ್ದೆ ಎನ್ನುವುದು ಇದ್ದರೇ ಅವರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಸೊಗಸಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಈ ಆಧಾರ್‌ ಸೇವಾ ಸೆಂಟರ್‌ (ASC)ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಈ ಉದ್ಯೋಗದ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈ ಕಳೆಕಂಡಂತೆ ಇದೆ. 

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಧಾರ್‌ ಸೇವಾ ಸೆಂಟರ್‌ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಡಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟು 282 ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ, ಲಡಾಖ್‌, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ವಿಜೋರಾಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಲ್ಯಾಂಡ್‌, ಗುಜರಾತ್‌, ಹರಿಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇವೆ. 

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ, ಐಟಿಐ, 12ನೇ ತರಗತಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 18 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೂ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೆರಿಟ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವವರು, ಸಂಸ್ಥೆ ಕೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು 2026ರ ಜನವರಿ 31ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.  

