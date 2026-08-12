/AAI Recruitment 2026: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಅವಕಾಶ; 389 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ, ₹1.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೇತನ!

AAI Recruitment 2026: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (AAI) ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ (Junior Executive) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ AAI ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 389 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 2026ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
389 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ
ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. AAI ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕಾನೂನು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 389 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 260 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹಾಗೂ 129 ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೇಮಕಾತಿ ವಿವರಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಯಾವೆಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ?
AAI ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಫೈನಾನ್ಸ್, IT, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, ಲಾ, ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಲಾ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ (Engineering-Civil) ಹುದ್ದೆಗೆ 145 ಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ (Operations) ಹುದ್ದೆಗೆ 79 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಏನು?
ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ITI, BE/BTech, MBA, MCA ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಗದಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹುದ್ದೆಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ post-qualification experience ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟು?
AAI ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026 ಅನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ 32 ವರ್ಷ, ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 27 ವರ್ಷ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. SC/ST ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ OBC (Non-Creamy Layer) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇದೆ.
₹1.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವೇತನ!
ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ₹60,000ರಿಂದ ₹1,80,000ವರೆಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಇದ್ದರೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ₹40,000ರಿಂದ ₹1,40,000ವರೆಗೆ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?
ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ AAI ನೇಮಕಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ Computer Based Test (CBT) ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. CBTನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ negative marking ಇರುವುದಿಲ್ಲ. CBT ಬಳಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ. Post Code 1ರಿಂದ 11ರವರೆಗಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವೂ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
Fire Services ಹುದ್ದೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. CBT ಬಳಿಕ Physical Measurement Test, Driving Test ಹಾಗೂ Physical Endurance Test ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಂತರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಯಾವುದು?
AAI Recruitment 2026ಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8, 2026ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನ AAI ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಕಾಯದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ, ವಯೋಮಿತಿ, ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅರ್ಹತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು AAIನ ಅಧಿಕೃತ ನೇಮಕಾತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ಪಾವತಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ಅಥವಾ PDF ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ AAI Recruitment 2026 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 389 ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹುದ್ದೆಗಳು, ₹1.80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನ ತಪ್ಪದೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು....
* ಅರ್ಜಿ ಆರಂಭ: ಆಗಸ್ಟ್ 8, 2026
* ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7, 2026
* ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 389
* Manager ವೇತನ: ₹60,000–₹1,80,000
* Junior Executive ವೇತನ: ₹40,000–₹1,40,000