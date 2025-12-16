AI Skills: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು AI ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ, ಕೇವಲ AI ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಚಿಂತನೆ (Computational Thinking), ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
AI ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, “ಏನು ಬರೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಾನವ ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿ AIಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
AI ಸಾಧನಗಳು ಕೋಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಚಿಂತನೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ AIಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಾಡೆಲ್ಲಾ, GitHub Copilot ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೋಡ್ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ SQL ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಕಲಿಯುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗದು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಭೂತಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಪ್ರತೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.