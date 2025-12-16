English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Career
  • ಪ್ರತೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಲಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ AI ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವು! ಈ ಕೌಶಲ್ಯವೊಂದಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ

ಪ್ರತೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಲಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ AI ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವು! ಈ ಕೌಶಲ್ಯವೊಂದಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ

AI Skills: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 16, 2025, 06:59 PM IST
  • AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆಗೆ ಕೀಲಿಕೈ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು
  • GitHub Copilot ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೋಡ್ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು

Trending Photos

ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!
camera icon5
Jordan
ಜೋರ್ಡಾನ್ ರಾಜಕುಮಾರನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್‌ ಕಂಡು ಶಾಕ್‌ ಆದ ಮೋದಿಜಿ..!
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ : ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon5
retirement age
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ : ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ದಾಳಿಗೆ ಹರಿಣಗಳ ತತ್ತರ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಜಯ, 2-1 ರಿಂದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ
camera icon5
Ind vs SA
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲರ್ ದಾಳಿಗೆ ಹರಿಣಗಳ ತತ್ತರ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಜಯ, 2-1 ರಿಂದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
camera icon4
Vedic astrology
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಈ 3 ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಪ್ರತೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಲಿಯಲೇ ಬೇಕಾದ AI ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವು! ಈ ಕೌಶಲ್ಯವೊಂದಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ

AI Skills: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಉದ್ಯೋಗವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಡುವೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು AI ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ, ಕೇವಲ AI ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಚಿಂತನೆ (Computational Thinking), ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

AI ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 30ರಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, “ಏನು ಬರೆಯಬೇಕು” ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಾನವ ತಾರ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿ AIಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

AI ಸಾಧನಗಳು ಕೋಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಚಿಂತನೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ AIಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಾಡೆಲ್ಲಾ, GitHub Copilot ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೋಡ್ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ SQL ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಯಾರೂ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಟೂಲ್ಸ್ ಕಲಿಯುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗದು. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಮೂಲಭೂತಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಪ್ರತೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

AI SkillsSatya NadellaMicrosoft CEOComputational ThinkingSoftware Fundamentals

Trending News