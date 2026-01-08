English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • AIBE-20 2025 Result: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ...!

AIBE-20 2025 Result: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ...!

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 8, 2026, 06:57 PM IST
  • BCI allindiabarexamination.com ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ
  • ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ AIBE 20 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 2025 ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
  • ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ

AIBE-20 2025 Result: ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ...!

ನವದೆಹಲಿ: ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಬಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (AIBE-20) ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.ಭಾರತೀಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (BCI) ಒಟ್ಟು ಶೇ 69.21 ರಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ allindiabarexamination.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

BCI ಪ್ರಕಾರ, AIBE 20 ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಲಾಗಿನ್ ಐಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು 95 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ (ಒಬಿಸಿ) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಕ 43 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC), ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ST) ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (PwD) ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 38 ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಗಳಿಸಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಂದೂ ಹಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ..! ತಕ್ಷಣವೇ ಹುಡುಕಿ ತನ್ನಿ

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್‌ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

BCI allindiabarexamination.com ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ AIBE 20 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 2025 ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆದಾರ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ.

ನಿಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿ.

AIBE 20 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 56 ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ 399 ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು 251,968 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 165,613 ಪುರುಷರು, 86,336 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 19 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಎಐಬಿಇ-21 ಪರೀಕ್ಷಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ:

ಭಾರತೀಯ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ AIBE 21 (2026) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. AIBE 21 ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಜೂನ್ 7, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 21, 2026 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 30, 2026, ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮೇ 1, 2026 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮೇ 3, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಮೇ 22, 2026 ರಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

 

