  • ಡೆಡ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಬಲಿ!

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 20, 2025, 05:19 PM IST
  • ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಎಡವಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸರ ಪರದಾಟ
  • ಮೃತದೇಹವನ್ನ ನೆಲಮಂಗಲದ ಅಡೆಪೇಟೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ದರು.

ನವದೆಹಲಿ: ಹೆತ್ತಕರುಳು ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದೆ.. ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚದಂತೆ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ.ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿದೆ.. ನಗರಸಭೆ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದೀತು ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರ ಸರ್ಪಗಾವಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಯಿಂದ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಬಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ.ಹೌದು, ನೆಲಮಂಗಲದ ಸುಭಾಷ್ ನರಗ ಬಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 17 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ರಸ್ತೆಯ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಗುಂಡಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಿಗದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ 32 ವರ್ಷದ ತಬ್ರೇಜ್,ಎರಡು ದಿನ ನಿಮಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.ಈ ಸಂಬಂಧ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ನೆಲಮಂಗಲ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.ತಬ್ರೇಜ್ ಮೃತಪಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಮೃತದೇಹವನ್ನ ನೆಲಮಂಗಲದ ಅಡೆಪೇಟೆ ಮನೆ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ದರು. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,ಡಿಸಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ನೀಡಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು, ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವೇಳೆಯೇ ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ..!

ಇನ್ನೂ ತಡರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ನೀಡುವಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಮನವೊಲೈಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸವೇ ಪಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ನೆಲಮಂಗಲ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಿ, DYSP ತಂಡ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಕಸರತ್ತೇ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ನಾವು ಕದಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತರಾಗಿದ್ದರು.ಕೊನೆಗೆ ಇಂದು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬರದಿದ್ದರೂ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬೀರಪ್ಪ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದುಬೈ, ಯುಎಇ ನಂತಹ ಮರುಭೂಮಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರವಸೆಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದರು.ಏನೇ ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು,ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ಯಾವಾಗ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.ಸದ್ಯದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗುತ್ತೋ ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.

- ಕಾರ್ತಿಕ್, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್, ನೆಲಮಂಗಲ

