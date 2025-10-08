ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ 2,570 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ...! ಇಲ್ಲಿದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ..!

ರೈಲ್ವೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಂಡಳಿ (RRB) 2025ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,570 ತಾಂತ್ರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (JE), ಡಿಪೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ (DMS), ಕೆಮಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ (CMA) ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ RRB ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ:
ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 2,570 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಜೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ (JE): 2,312 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಲರ್ಜಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ (CMA): 63 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಡಿಪೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ (DMS): 195 ಹುದ್ದೆಗಳು
ವೇತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಳನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಲೆವೆಲ್ 6 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ. 35,400 ಮೂಲ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಎಂ ಕುರ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ:
ಜನವರಿ 1, 2026 ರಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 33 ವರ್ಷದೊಳಗಿರಬೇಕು.ಮೀಸಲು ವರ್ಗಗಳಿಗೆ (SC/ST/OBC/EWS) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಥವಾ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ವಿವರವಾದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ: ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ RRB ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31, 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಆಧಾರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು 10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಫೋಟೋ, ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು, ಐರಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಂತಹ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳು ಆಧಾರ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕೃತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ: ಸಾಮಾನ್ಯ/OBC/EWS: ರೂ. 500 (ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದರೆ ರೂ. 400 ಮರುಪಾವತಿ)
SC/ST/ಇಬಿಸಿ/ಮಹಿಳೆಯರು/ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್: ರೂ. 250 (ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ)
ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇ-ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳು: ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು (CEN 05/2025) ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಮೀಸಲು ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾದರೆ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು! ಎರಡೇ ವಾರಕ್ಕೆ ನಿಂತೋಯ್ತಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ
ಅರ್ಜಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರ, ಪರೀಕ್ಷಾ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ RRB ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ RRB JE ನೇಮಕಾತಿ 2025 ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಅಧಿಕೃತ RRB ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.