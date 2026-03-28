IDBI Bank ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 1.24 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಬಳ..!

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ idbibank.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟು 33 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2026 ಆಗಿದೆ.
ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ?
ಐಟಿ & ಎಂಐಎಸ್: 19 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರೇಡ್-ಡಿ: 8 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 4 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಆಡಿಟ್ – ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (IS) – ಗ್ರೇಡ್-ಸಿ: 2 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?
ಐಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಐಎಸ್: ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಐಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಗ್ರೇಡ್ ಡಿ ಗೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವವಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಗೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವವಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಗೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವವಿರಬೇಕು.
ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್-ಡಿ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಅಥವಾ ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಜೆಸಿಒ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಐಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಇ/ಬಿಟೆಕ್, ಎಂಸಿಎ ಅಥವಾ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಆಡಿಟ್ - ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (IS) - ಗ್ರೇಡ್ C: ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐಟಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್/ಬಿ.ಇ. ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳು ಐಎಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ವಯೋಮಿತಿ: ಅರ್ಜಿದಾರರು 25 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?
ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 1050 ರೂ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 250 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ:
ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯು ಕಿರುಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ, ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಸಿಕ ₹1,24,000 ರಿಂದ ₹1,97,000 ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.