English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Career
IDBI Bank ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 1.24 ಲಕ್ಷ ರೂ ಸಂಬಳ..!

IDBI bank specialist officer recruitment 2026: ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ idbibank.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟು 33 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 28, 2026, 04:48 PM IST
  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
  • ನೌಕಾಪಡೆ ಅಥವಾ ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಜೆಸಿಒ ಆಗಿರಬೇಕು
  • ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಸಿಕ ₹1,24,000 ರಿಂದ ₹1,97,000 ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ! ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌
camera icon7
Gajakesari Yoga March 2026
ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ! ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..‌
ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು.. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
camera icon6
White Hair Remedies
ಈ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು.. ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಊಟದ ಬಳಿಕ ಈ ಮೊಗ್ಗನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೇ ಕೂಡಲೇ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಆಗುವುದು ಶುಗರ್!
camera icon10
blood sugar
ಊಟದ ಬಳಿಕ ಈ ಮೊಗ್ಗನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೇ ಕೂಡಲೇ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಆಗುವುದು ಶುಗರ್!
ಏನಿದು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿ? ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಳಿಕ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇಕೆ?
camera icon6
Bab-el-Mandeb
ಏನಿದು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ ಜಲಸಂಧಿ? ಹಾರ್ಮುಜ್ ಬಳಿಕ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವುದೇಕೆ?
ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈಗ ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ idbibank.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟು 33 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.ಅರ್ಜಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 25 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 8, 2026 ಆಗಿದೆ.

ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ?

ಐಟಿ & ಎಂಐಎಸ್: 19 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಗ್ರೇಡ್-ಡಿ: 8 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 4 ಹುದ್ದೆಗಳು
ಆಡಿಟ್ – ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (IS) – ಗ್ರೇಡ್-ಸಿ: 2 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?

ಐಟಿ ಮತ್ತು ಎಂಐಎಸ್: ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಐಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಗ್ರೇಡ್ ಡಿ ಗೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವವಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಗೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವವಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಗೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಅನುಭವವಿರಬೇಕು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: ಹೇಗಿದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ತಯಾರಿ?

ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಗ್ರೇಡ್-ಡಿ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಅಥವಾ ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಜೆಸಿಒ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಐಟಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಇ/ಬಿಟೆಕ್, ಎಂಸಿಎ ಅಥವಾ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಗ್ರೇಡ್ ಸಿ ಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ ಬಿ ಗೆ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವೂ ಸೇರಿದೆ.

ಆಡಿಟ್ - ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (IS) - ಗ್ರೇಡ್ C: ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಐಟಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್/ಬಿ.ಇ. ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳು ಐಎಸ್ ಆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿರಬೇಕು.

ವಯೋಮಿತಿ: ಅರ್ಜಿದಾರರು 25 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 11 ವರ್ಷದ ತಾಯಿ ಹುಲಿಗೆ ಅರವಳಿಕೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್..!

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು?

ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 1050 ರೂ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 250 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ:

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯು ಕಿರುಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಂಪು ಚರ್ಚೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ, ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಂತರ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾಸಿಕ ₹1,24,000 ರಿಂದ ₹1,97,000 ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

About the Author
Trending News