  • 115 ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ..!

115 ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ..!

ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗಾಗಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 19, 2025, 06:31 PM IST
  • 115 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಪದವಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ
  • ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಯಸ್ಸು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ

115 ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ನವದೆಹಲಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೊಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ..!

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (BOI) ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ (SO) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 115 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನವೆಂಬರ್ 17, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 30, 2025.ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2024-25/05 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇತನ ವಿವರಗಳು:

ಈ 115 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಕೇಲ್ II (ಮ್ಯಾನೇಜರ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 64,820 ರಿಂದ 93,960 ರೂ. ವೇತನ. ಸ್ಕೇಲ್ III (ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 85,920 ರಿಂದ 1,05,280 ರೂ. ವೇತನ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಸ್ಕೇಲ್ IV (ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,02,300 ರಿಂದ 1,20,940 ರೂ. ವೇತನ. ಈ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿವಿಧ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು?

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ.. ಐಟಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಇ/ಬಿ.ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಸಿಎ ಅಥವಾ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 60 ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಯಂತಹ ಇತರ ತಜ್ಞ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಥವಾ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಬಿ ಪದವಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಯಸ್ಸು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೇಲ್ II ಗೆ, ವಯಸ್ಸು 25 ರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಕೇಲ್ III ಗೆ, ವಯಸ್ಸು 28 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಕೇಲ್ IV ಗೆ, ವಯಸ್ಸು 28 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

