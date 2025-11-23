ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿ 362 ಮಲ್ಟಿ-ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ..!

ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಗುಪ್ತಚರ ಬ್ಯೂರೋ (IB), 362 ಮಲ್ಟಿ-ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
IB MTS ನೇಮಕಾತಿ 2025 ಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನವೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ mha.gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರವರೆಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.IB ಯಲ್ಲಿ MTS ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅರ್ಹತೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.ವಯೋಮಿತಿ 18 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷಗಳು.ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಸಡಿಲಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಐಬಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟಿಎಸ್ ಸಂಬಳ:
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೆವೆಲ್-1 (18000-56900) ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮೂಲ ವೇತನದ 20% ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತಾ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಎಂಟಿಎಸ್ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಟೈಯರ್ 1 ಪರೀಕ್ಷೆಯು 100 ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗೆ 40 ಅಂಕಗಳು, ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ/ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ/ತಾರ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತಾರ್ಕಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ತಲಾ 20 ಅಂಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಂಕವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.