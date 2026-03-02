English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Career
  • ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ: ಮಾಸಿಕ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ, ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ

ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ: ಮಾಸಿಕ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ, ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಡಿ ಒಟ್ಟು 275 ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಡೆವಲಪರ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಡಳಿತ, ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತೆ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಮುಂತಾದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Mar 2, 2026, 08:48 PM IST
  • ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
  • ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ ಒಟ್ಟು 275 ಐಟಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 23ರವರೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು

Trending Photos

EPFO: ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ!
camera icon5
EPFO
EPFO: ಸಿಬಿಟಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ.. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಪಿಎಫ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ!
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ:ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
camera icon10
Mangal Chandra mahalaxmi rajayoga
ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ:ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೃಪೆ! ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ..
IND vs ENG: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಭಾರತ
camera icon5
IND Vs WI
IND vs ENG: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಭಾರತ
ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ..
camera icon9
MERCURY RETROGRADE
ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಾಲನೆಯಿಂದ ಹಣದ ಹೊಳೆ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ..
ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ: ಮಾಸಿಕ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ, ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ

Bank Jobs 2026: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಡೆವಲಪರ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ಡೇಟಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಐಟಿ ಆಫೀಸರ್, ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಂತಾದ ಒಟ್ಟು 275 ಐಟಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಸಿಎ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ.. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ! ಈ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಫುಲ್‌ ದುಬಾರಿ..

ಇಲಾಖಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..

* ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ (ಜಾವಾ ಡೆವಲಪರ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 13
* ಮೊಬೈಲ್ ಡೆವಲಪರ್-ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್/IOS ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
* ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ (Developer.net) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
* ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಡಳಿತ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 11
* ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್/ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 23
* ಲಿನಕ್ಸ್/ಸೋಲಾರಿಸ್/SAN/ಸ್ಟೋರೇಜ್/SRE/ಓಪನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 14
* ವಿಂಡೋಸ್/ಎಡಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
* ಕ್ಲೌಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
* ಮಾಹಿತಿ/ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಆಡಳಿತ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 38
* ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್/ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
* ಉತ್ಪಾದನಾ ಬೆಂಬಲ/ROC/ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಂಬಲ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 26
* ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸ್/ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್/ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
* DevelopSecOps ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4
* ಲಾಜಿಕ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್/ವೆಬ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
* ಡೇಟಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
* ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಗುಣಮಟ್ಟ/ETL/PLSQL/BI ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 15
* ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
* ಸಾಮಾನ್ಯ AI ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
* ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 82
* ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4
* ತೆರಿಗೆ/CA ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Iran-Israel war : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ..!

ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಐಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್‌ನಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಸಿಎ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ 30 ವರ್ಷದಿಂದ 45 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಈ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾರ್ಚ್ 23ರವರೆಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 850 ರೂ., SC/ST ದಿವ್ಯಾಂಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಲಾ 175 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 48,480 ರೂ.ನಿಂದ 1,20,940 ರೂ.ವರೆಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bank Jobs 2026CBI bank jobsCentral Bank of IndiaCentral Bank of India Recruitment 2026 NotificationCentral Bank of India Recruitment 2026

Trending News