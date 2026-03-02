ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ: ಮಾಸಿಕ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ, ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ

Bank Jobs 2026: ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಡೆವಲಪರ್, ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ, ಡೇಟಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಐಟಿ ಆಫೀಸರ್, ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಂತಾದ ಒಟ್ಟು 275 ಐಟಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಸಿಎ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಇಲಾಖಾವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ..
* ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ (ಜಾವಾ ಡೆವಲಪರ್) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 13
* ಮೊಬೈಲ್ ಡೆವಲಪರ್-ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್/IOS ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
* ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ (Developer.net) ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
* ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆಡಳಿತ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 11
* ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್/ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 23
* ಲಿನಕ್ಸ್/ಸೋಲಾರಿಸ್/SAN/ಸ್ಟೋರೇಜ್/SRE/ಓಪನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 14
* ವಿಂಡೋಸ್/ಎಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
* ಕ್ಲೌಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
* ಮಾಹಿತಿ/ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಆಡಳಿತ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 38
* ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್/ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 5
* ಉತ್ಪಾದನಾ ಬೆಂಬಲ/ROC/ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಂಬಲ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 26
* ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್/ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್/ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
* DevelopSecOps ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4
* ಲಾಜಿಕ್ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್/ವೆಬ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 3
* ಡೇಟಾ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
* ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಡೇಟಾ ಗುಣಮಟ್ಟ/ETL/PLSQL/BI ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 15
* ಡೇಟಾ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 6
* ಸಾಮಾನ್ಯ AI ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
* ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 82
* ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 4
* ತೆರಿಗೆ/CA ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 2
ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಐಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಅಥವಾ ಬಿಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಎಂಸಿಎ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 2 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ 30 ವರ್ಷದಿಂದ 45 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು.
ಈ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮಾರ್ಚ್ 23ರವರೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 850 ರೂ., SC/ST ದಿವ್ಯಾಂಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಲಾ 175 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯು ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 48,480 ರೂ.ನಿಂದ 1,20,940 ರೂ.ವರೆಗೆ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದಿನಾಂಕವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.