Bank Jobs: ಪದವಿ ಪಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ SBI ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

SBI Specialist Officer Recruitment: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗವು ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ, ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ಕಾರಣ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಸ್ಬಿಐ 996 ಹುದ್ದೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ.
ಎಸ್ಬಿಐನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ
ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ SBI ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕೇಡರ್ ಆಫೀಸರ್ (SCO) ಮತ್ತು ಇತರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಣಕಾಸು, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 996 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ.
ಅರ್ಹತೆಗಳು
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆ: ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ. ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅನುಭವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ವಯೋಮಿತಿ: 21-45 ವರ್ಷಗಳು (ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ). ಮೀಸಲಾತಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಎಸ್ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.sbi.co.in ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ: ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯ, ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 750 ರೂ. ಶುಲ್ಕವಿದೆ.
ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 02 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ : 05 ಜನವರಿ 2026.
