500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಎಂದವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ!

ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿ ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಎಂದು ಕಾದು ಕುಳಿತುವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 17, 2025, 07:57 PM IST
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಗಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ

File Photo

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ (ಬಿಒಐ) ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಡಿ ಹುದ್ದೆ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಬರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದರೆ ಲೈಫ್‌ ಸೆಟ್ಲ್‌ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ (Credit Officer) ಎನ್ನುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಡಿ ಈ ಕೆಲಸ ಬರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು 514 ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಿ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇಯದಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ (ಎಂಎಂಜಿಎಸ್-‌2) 418 ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಇವೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ (ಎಂಎಂಜಿಎಸ್-‌3) 60 ಕೆಲಸಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಆಫೀಸ್‌ (ಎಸ್‌ಎಂಜಿ-‌4) 36 ಹುದ್ದೆಗಳು ಇವೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಎಂಎಂಜಿಎಸ್-‌2, ಎಂಎಂಜಿಎಸ್-‌3 ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಸ್‌ಎಂಜಿ-‌4 ಹುದ್ದೆಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಡಿಗ್ರಿ ಆದವರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು, ಒಬಿಸಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಬಿನ್‌ ಉತ್ತಪ್ಪ.. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?‌

ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಹೇಗಿದೆ? 

ಎಂಎಂಜಿಎಸ್-‌2- 64,820 ರಿಂದ 93,960 ರೂ.ಗಳು 
ಎಂಎಂಜಿಎಸ್-‌3- 85920 ರಿಂದ 1,05,280 ರೂ.ಗಳು
ಎಸ್‌ಎಂಜಿ-‌4 - 1,02,300 ರಿಂದ 1,20,940 ರೂ.ಗಳು

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2026ರ ಜನವರಿ 15ರ ಒಳಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವೀಟ್‌ ತಿನ್ನಬೇಕೋ, ತಿನ್ನಬಾರದೋ.. ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇದನ್ನ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು!
  

