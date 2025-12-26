English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌.. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 1900 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ!

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌.. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 1900 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ!

ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.    

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 26, 2025, 07:39 PM IST
  • ಸಾಲು ಸಾಲು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು
  • ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ
  • ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿ

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್‌.. ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 1900 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ!

ಇದು ಇಯರ್‌ ಎಂಡ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಇಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಹರು, ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. 

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ವಾರ 400 ಅಪ್ರೆಂಟೀಸ್‌ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದಲೇ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ವೇಳೆಯೇ ಕೆಲಸದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದವರು 2026ರ ಜನವರಿ 10ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತುಂಬುವುದಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದೆ. 996 ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಕೇಡರ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು ಪದವೀಧರರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕೋರ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದವರು ಅರ್ಜಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 5ರ ಒಳಗಾಗಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. 

ರಾಜ್ಕೋಟ್‌ ನಾಗರಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಪದವೀಧರರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ ಆಫೀಸರ್‌ ಉದ್ಯೋಗ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ. 514 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಆಸಕ್ತರು ಇವುಗಳಿಗೂ ಜನವರಿ 5ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪದವಿ ಪಡೆದವರು, 40 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ITI ಸೇರಿದಂತೆ ಪದವೀಧರರಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 30,000 ದಿಂದ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ

ನಬಾರ್ಡ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ 17 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದೆ. ರಿಸ್ಕ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್‌, ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಡಾಟಾ ಸೈನ್ಸ್‌, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಜನವರಿ 2ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂದರೆ ಆಯಾ..ಆಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಳಿಗೆ ಅರ್ಹರು ಎನಿಸಿದರೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ.   

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಸ್ಟ್‌ SSLC ಪಾಸ್‌ ಆದವರಿಗೆ 549 ಜಾಬ್‌ಗಳು.. 21,700 ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ.. ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ!
 

