/BCM ಉಚಿತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ; BA, BSc, BCom ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್‌ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ (BCWD) ನಡೆಸುವ BCM ಬಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಪಿಯುಸಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಐಟಿಐ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾದ BA, BSc, BCom, BBA ಹಾಗೂ BCA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಜುಲೈ 20, 2026ರವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ?
2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
* ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ
* ಡಿಪ್ಲೊಮಾ
* ಐಟಿಐ
* ಪದವಿ (BA, BSc, BCom, BBA, BCA ಸೇರಿದಂತೆ)
ಯಾವ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಹರು?
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ BCM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
* ಪ್ರವರ್ಗ-1
* 2A
* 2B
* 3A
* 3B
* ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (SC)
* ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (ST)
ಆದಾಯ ಮಿತಿ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಿತಿಯೊಳಗಿರಬೇಕು.
* ಪ್ರವರ್ಗ-1, SC ಹಾಗೂ ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 2.50 ಲಕ್ಷ ಮೀರಬಾರದು.
* 2A, 2B, 3A ಹಾಗೂ 3B ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಮೀರಬಾರದು.
ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು
* ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆರಂಭ: 30 ಜೂನ್ 2026
* ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ: 20 ಜುಲೈ 2026
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಮೊದಲು ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ “Post Matric – Apply” ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ SSP ID ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದೇ ಲಾಗಿನ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. SSP ID ಇಲ್ಲದವರು ಹೊಸ ಖಾತೆ ತೆರೆದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತಗಳು
ಹಂತ 1: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು
* ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ವರ್ಷ ನಮೂದಿಸಿ ವಿವರ ಪಡೆಯಬೇಕು.
* ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ 15 ಅಂಕಿಯ RD ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
* ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪೋಷಕರ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಂತ 2: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ
* ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
* ಕೋರ್ಸ್, ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
* ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕೈಯಾರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
* ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
ಹಂತ 3: ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಆಯ್ಕೆ
* ಕಾಲೇಜಿನ ಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ BCM ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
* ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಂತೆ ಮೊದಲ, ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು.
* ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಇದೇ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ಅಂತಿಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ Final Submit ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು.
ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 8050770004 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ bcwdhelpline@gmail.com ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕವೂ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ತಾಲೂಕು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.