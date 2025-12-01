ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳು.. 10th ಪಾಸ್‌ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ

ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಪ್ರಯತ್ನಸಿ ಸೋತಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋದರೂ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?. ಈಗ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರಾಸೆ ಬೇಡ. ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೈಲು ಚಕ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು, ಅರ್ಹರು ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು.
ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಗ್ರೇಡ್-3 ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಹುದ್ದೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಳದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದ.
ವೀಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಪರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಕೆಲಸಗಳು, ಆಕ್ಸಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಪರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಹಾಗೂ ಫಿಟ್ಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇವೆ. ಒಟ್ಟು 21 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದರೆ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. ರೈಲು ಚಕ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ ವೀಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಗ್ರೇಡ್- 3 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
