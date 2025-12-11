ವಾರಣಾಸಿ: ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (BHU) ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದೂ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಣವೀರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಈ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ (ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್), ಪಿಜಿಟಿ (PGT), ಟಿಜಿಟಿ (TGT) ಹಾಗೂ ಪಿಆರ್ಟಿ (PRT) ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:
ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆರಂಭ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2025
ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 5, 2026
ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 10, 2026
ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್: https://bhu.ac.in/rac
ಹುದ್ದೆವಾರು ವಯೋಮಿತಿ:
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ: 35–55 ವರ್ಷ
ಪಿಜಿಟಿ (PGT): ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷ
ಟಿಜಿಟಿ (TGT): ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷ
ಪಿಆರ್ಟಿ (PRT): ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ
(ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಯೋ ಸಡಿಲಿಕೆ ಅನ್ವಯ)
ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ):
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ (ಶ್ರೀ ರಣವೀರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ): ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ (ವ್ಯಾಕರಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೇದ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ + ಅನುಭವ.
ಪಿಜಿಟಿ: ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಗಳ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ M.Sc. + B.Ed. ಕಡ್ಡಾಯ.
ಟಿಜಿಟಿ: 4 ವರ್ಷಗಳ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪದವಿ ಅಥವಾ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ/ಪದವಿ + B.Ed. + CTET ಉತ್ತೀರ್ಣ.
ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾರು, ವರ್ಗವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹತಾ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಓದಿ.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:
ಅರ್ಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್:
ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ:
ಸಂದರ್ಶನ:
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ ₹78,800 (ಲೆವೆಲ್-12).ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪದೇ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ bhu.ac.in/rac ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರೊಳಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.ಅಧಿಸೂಚನೆ PDF ನೇರ ಲಿಂಕ್ಗಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ “Recruitment” → “Teaching Posts in CHBS/CHGS/Ranvir Sanskrit Vidyalaya” ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.