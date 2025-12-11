English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Career
  • ಬಿಎಚ್‌ಯು ಶಾಲಾ ಉದ್ಯೋಗ 2025: TGT, PGT, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೇರಿ 55 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಬಿಎಚ್‌ಯು ಶಾಲಾ ಉದ್ಯೋಗ 2025: TGT, PGT, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೇರಿ 55 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

ಅಧಿಸೂಚನೆ PDF ನೇರ ಲಿಂಕ್‌ಗಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ “Recruitment” → “Teaching Posts in CHBS/CHGS/Ranvir Sanskrit Vidyalaya” ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 11, 2025, 12:33 AM IST
  • ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ ₹78,800 (ಲೆವೆಲ್-12)
  • ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪದೇ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ bhu.ac.in/rac ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ
  • ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರೊಳಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

Trending Photos

ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕೂದಲು!
camera icon7
Hair care
ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಾಕು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಕೂದಲು!
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
camera icon7
Karna serial
ಕರ್ಣ ಸಿರೀಯಲ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌..ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯಾನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನ ಕರ್ಣ!
ದುಂಡಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಳನೀರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು !ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
camera icon7
Home remedy
ದುಂಡಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಎಳನೀರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಬೀಜ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು !ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
camera icon6
8th Pay Commission
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ..! ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ
ಬಿಎಚ್‌ಯು ಶಾಲಾ ಉದ್ಯೋಗ 2025: TGT, PGT, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೇರಿ 55 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ವಾರಣಾಸಿ: ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (BHU) ಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದೂ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದೂ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಣವೀರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 55 ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಈ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ (ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್), ಪಿಜಿಟಿ (PGT), ಟಿಜಿಟಿ (TGT) ಹಾಗೂ ಪಿಆರ್‌ಟಿ (PRT) ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿತಾಯಿಯ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು 'ಸುಪ್ರೀಂ' ಅವಕಾಶ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ:

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಆರಂಭ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 10, 2025

ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 5, 2026

ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 10, 2026

ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: https://bhu.ac.in/rac

ಹುದ್ದೆವಾರು ವಯೋಮಿತಿ:

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ: 35–55 ವರ್ಷ

ಪಿಜಿಟಿ (PGT): ಗರಿಷ್ಠ 40 ವರ್ಷ

ಟಿಜಿಟಿ (TGT): ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷ

ಪಿಆರ್‌ಟಿ (PRT): ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷ
(ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಯೋ ಸಡಿಲಿಕೆ ಅನ್ವಯ)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್..! ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರ..!

ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು (ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ):

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ (ಶ್ರೀ ರಣವೀರ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಲಯ): ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ (ವ್ಯಾಕರಣ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೇದ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ) ಕನಿಷ್ಠ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ + ಅನುಭವ.

ಪಿಜಿಟಿ: ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಗಳ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ M.Sc. + B.Ed. ಕಡ್ಡಾಯ.

ಟಿಜಿಟಿ: 4 ವರ್ಷಗಳ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪದವಿ ಅಥವಾ 50% ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ/ಪದವಿ + B.Ed. + CTET ಉತ್ತೀರ್ಣ.

ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾರು, ವರ್ಗವಾರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹತಾ ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಓದಿ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ಅರ್ಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್‌ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್:

ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ:

ಸಂದರ್ಶನ:

ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಮೂಲ ವೇತನ ₹78,800 (ಲೆವೆಲ್-12).ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪದೇ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ bhu.ac.in/rac ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ರೊಳಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.ಅಧಿಸೂಚನೆ PDF ನೇರ ಲಿಂಕ್‌ಗಾಗಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ “Recruitment” → “Teaching Posts in CHBS/CHGS/Ranvir Sanskrit Vidyalaya” ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

About the Author
BHU school TGTPGT Vacancy 2025BHU school Vacancy 2025BHU school TGT Recruitment 2025BHU school PGT Vacancy 2025

Trending News