ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್) ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೆಶನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ.
ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 549 ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದ್ದರೂ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಕೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 21,700 ದಿಂದ 69,100 ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
549 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 277 ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 272 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. 18 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ದೈಹಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪಿಎಸ್ಟಿ) ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮೂರರನು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2026ರ ಜನವರಿ 15ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
