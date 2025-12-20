English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Career
  • ಜಸ್ಟ್‌ SSLC ಪಾಸ್‌ ಆದವರಿಗೆ 549 ಜಾಬ್‌ಗಳು.. 21,700 ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ.. ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ!

ಜಸ್ಟ್‌ SSLC ಪಾಸ್‌ ಆದವರಿಗೆ 549 ಜಾಬ್‌ಗಳು.. 21,700 ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ.. ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ!

ನವ ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಫರ್‌ ಬಂದಿದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 20, 2025, 03:09 PM IST
  • ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರು
  • ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ
  • ಭಾರತ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌

ಜಸ್ಟ್‌ SSLC ಪಾಸ್‌ ಆದವರಿಗೆ 549 ಜಾಬ್‌ಗಳು.. 21,700 ರೂ ಸ್ಯಾಲರಿ.. ಯುವಕ, ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಅವಕಾಶ!
File Photo

ಬಾರ್ಡರ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್‌ (ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್‌) ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂತ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೆಶನ್‌ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. 

ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 549 ಖಾಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದ್ದರೂ ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್‌ ಕೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನೀವು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿಬೇಕು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 21,700 ದಿಂದ 69,100 ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

549 ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್‌ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 277 ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 272 ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರಬೇಕು. 18 ರಿಂದ 23 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಸಡಿಲಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IOCL ನಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ನೇಮಕಾತಿ.. 10th, ಐಟಿಐ, ಪದವೀಧರರಿಗೂ ಅವಕಾಶ..!

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ದೈಹಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪಿಎಸ್‌ಟಿ) ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮೂರರನು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು. 2025ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 27 ರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 2026ರ ಜನವರಿ 15ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಬರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು.. ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

