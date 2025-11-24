English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BWSSB ಅಲ್ಲಿ 224 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ, ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?

BWSSB ಅಲ್ಲಿ 224 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ, ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?

ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೇ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 224  ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇವೆ. ಪಿಯುಸಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 24, 2025, 02:26 PM IST
  • ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಬಳ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಪಿಯುಸಿ, ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮುಗಿಸಿದವರು ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು
  • ಈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 6 ತಿಂಗಳು, 1 ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ ಪಡೆದಿರಬೇಕು

BWSSB ಅಲ್ಲಿ 224 ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ, ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಡಬ್ಲುಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿ) ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಈ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಬಿಡಬ್ಲುಎಸ್‌ಎಸ್‌ಬಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಬಿ, ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 224 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕೃತ ನೋಟಿಫಿಕೆಷನ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌, ಮೂರು ವರ್ಷದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ, ಆರ್ಟ್ಸ್‌, ಕಾಮರ್ಸ್‌, ಸೈನ್ಸ್‌ ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪದವಿ ಪಡೆದವರು ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಗ್ರೂಪ್‌ ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವವರು ಆರು ತಿಂಗಳು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಕೋರ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಕ್ರಮ.. ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕಿಶೋರ್ ಗಂಭೀರ‌ ಆರೋಪ!

ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಜೂನಿಯರ್‌ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌, ಜೂನಿಯರ್‌ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್‌, ಸ್ಟೋರ್‌ ಕೀಪರ್‌, ಅಳತೆ ರೀಡರ್‌ (Measure Reader) ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ವಯೋಮಿತಿ ಸಡಿಲಿಕೆಯು ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಇದ್ದು, ಜನರಲ್‌, ಒಬಿಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಇದೆ. ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 27750 ರೂಗಳಿಂದ 1,15,460 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ 750 ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Kabaddi WC; ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌?

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ನಾಳೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ನವೆಂಬರ್‌ 26 ಕಡೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

 

