  • ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಿ... ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತದೆ

career: ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಕ್ಷೇತ್ರನೀವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಗಳಿಸಬಹುದು.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 17, 2026, 05:36 PM IST
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಬಂಪರ್‌ ಧನ-ಲಾಭ
ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಧನಕಾರಕ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ.. ವೃತ್ತಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಬಂಪರ್‌ ಧನ-ಲಾಭ
&#039;ಲೋಹಿತ್‌&#039; ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು &#039;ಪುನೀತ್&#039; ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಈ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ! ಆದರೂ ವಿಧಿ..
'ಲೋಹಿತ್‌' ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನು 'ಪುನೀತ್' ಎಂದು ಬದಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಈ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ! ಆದರೂ ವಿಧಿ..
ವಿರೋಶ್ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ವಿರೋಶ್ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಫೋಟೋಸ್‌ ವೈರಲ್‌!.. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
career: ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲು, ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಬಿಇ ಅಥವಾ ತತ್ಸಮಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪದವಿ ಬೇಕು. ಈ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು, ಫೈರ್‌ವಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾಲ್‌ವೇರ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿವೆ.

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ಗಳ (ಲಿನಕ್ಸ್, ವಿಂಡೋಸ್) ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಬಲವಾದ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ತಾರ್ಕಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಿ.ಟೆಕ್ ಅಥವಾ ಬಿಇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ. ಸಿಇಹೆಚ್ (ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕರ್) ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಭದ್ರತಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ CISSP ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಟಿಐಎ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ+ ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲೌಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಕಣ್ಣೂರು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಗಾಂಧಿನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಐಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ತಮ್ಮ ಸುಧಾರಿತ ಭದ್ರತಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಣತಿಗಾಗಿ ಎನ್‌ಐಟಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರವು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಬಳವೂ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಸಬರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು. ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ (5-8 ವರ್ಷಗಳು) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು..ನಾಯಕರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 35 ಲಕ್ಷದಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು. ಸಂಬಳವು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ 4.0 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4.7 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಔಪಚಾರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಔಪಚಾರಿಕ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು ಇಲ್ಲದವರಿಗಿಂತ ಸರಾಸರಿ 4.7 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ,ಇದು 36.9 ಪ್ರತಿಶತ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

cybersecurity engineer jobs IndiaB.Tech cybersecurity careerethical hacker courseCISSP certification IndiaCompTIA Security+ online

